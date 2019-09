Son acquisition par le géant industriel Legrand il y a un peu moins d'un an, a placé la start-up française Netatmo parmi les belles "success stories" de la "french tech". Son fondateur, Fred Potter, "serial entrepreneur" du numérique nous a accordé un entretien exclusif pour parler de start-up, d'objets connectés et de levées de fonds.

Dans l'écosystème des start-up françaises, Fred Potter n'est pas un inconnu : il compte à son actif plusieurs sociétés revendues avec succès. Les deux dernières en date ont d'ailleurs pas mal fait parler d'elles. Fred Potter avait cofondé la start-up Withing, revendue par la suite à Nokia pour... 170 millions d'euros. Il a ensuite fondé en 2011 Netatmo, spécialiste français des objets connectés, qui produit des stations météo, des caméras, des capteurs d'air ou de fumée, des interrupteurs et de prises de courant, etc. Une entreprise qui a rapidement grandi en Europe, dopée par des levées de fonds pour 36,5 millions d'euros. Il y a un peu moins d'un an, l'homme revendait Netatmo au géant industriel français Legrand pour un montant non dévoilé.

...