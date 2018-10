Fintechs belges: le décollage ?

Dire que les nouvelles technologies s'attaquent au marché bancaire est une lapalissade. Les consommateurs expérimentent au quotidien l'évolution numérique des organismes financiers, des assureurs, etc. Et c'est d'ailleurs la course chez les banquiers pour tantôt mettre en avant leur expertise numérique, tantôt mettre la main sur l'une ou l'autre start-up qui décolle. C'est que le marché belge fourmille de ces jeunes pousses qui veulent réinventer la finance... Une finance dopée notamment par des directives européennes - comme la PSD II - qui donn...