Saviez-vous que Facebook emploie pas moins de 300 chercheurs en intelligence artificielle et les fait travailler sur la technologie de manière indépendante des produits du réseau social ? Rencontre vidéo avec Antoine Bordes, co-managing directeur de Facebook AI Research.

L'intelligence artificielle, tous les géants du Web misent dessus. C'est devenu LE grand sujet pour l'ensemble des acteurs du numérique et les GAFA, comme leurs homologues chinois (les "BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) multiplient les initiatives -et les investissements- pour déployer cette tehcnologie en leur sein. Et la maîtriser.

Parmi eux, Facebook est probablement l'un de ceux qui font le plus état de leurs développements en la matière. Il faut dire que la firme de Zuckerberg dispose de son département indépendant baptisé F.A.I.R. pour Facebook Artificial Intelligence Reasearch. C'est là que travaille, notamment, le célèbre chercheur Yann Lecun, sommité en matière d'IA.

Lors d'une rare ouverture des locaux parisiens de F.A.I.R à la presse européenne, nous avons rencontré Antoine Bordes, co-managing director de cette division.