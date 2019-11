Pour financer des start-up et des scale-up de manière organisée, Christophe Rousseaux vient de structurer une nouvelle société d'investissement. Nommée, Akilès, elle est dotée de 50 millions d'euros et prévoit d'investir en Belgique et en Europe.

Tout le monde connaît Immoweb et la success story qu'il y a derrière. Le site web spécialisé en petites annonces immobilières avait été vendu par ses fondateurs, le groupe Produpress et la famille Rousseaux, en 2017, au groupe Axel Springer pour la somme de 127 millions d'euros.

Depuis, son ancien CEO, Christophe Rousseaux a notamment décidé d'investir dans des entreprises traditionnelles et des start-up du numérique, en Belgique et à l'étranger. Dans le numérique, il compte parmi les actionnaires de Pawshake, site de gardiennage d'animaux Pawshake lancée par Tanguy Peers (ancien d'eBay), mais aussi de la plateforme française AlloVoisins. Plus récemment, Christophe Rousseaux a investi dans diverses start-up américaine sur AngelList, dans Glovo (start-up espagnole de livraison de repas), Oh My Green (start-up américaine) ou, encore dans Look&Fin qui a récemment levé 6 millions d'euros. Par ailleurs, l'ancien boss d'Immoweb investit aussi dans des fonds belges et étrangers comme Theodorus, Expon ou Stride.

Aujourd'hui, Christophe Rousseaux a lancé Akiles une société d'investissement, qui investit dans des PME belges en croissance et également dans des start-up et des scale-up avec des tickets compris entre 500.000€ et 5.000.000€.