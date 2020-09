Déjà connue pour son application qui aide les indépendants à gérer leur comptabilité et leur TVA, la start-up Accountable lancera le 1er octobre une nouvelle fonctionnalité qui risque de bouleverser les codes dans ce secteur. En effet, elle envisage de proposer des "services comptables à la demande".

Concrètement, un indépendant qui souhaiterait demander un conseil bien précis pourra être mis en contact par Accountable avec un professionnel du chiffre, en chair et en os. Etonnant pour une jeune pousse qui s'emploie à digitaliser le processus comptable des indépendants ? Pas totalement, pour Nicolas Quarré, l'un de ses fondateurs : " Nous voulons apporter de la valeur ajoutée à l'ensemble des indépendants. Si nous nous limitions à une appli sans cette nouvelle proposition de valeur, nous resterions cantonnés dans une niche et ce n'est pas ce que nous voulons faire. Avec ce service, nous répondons à une demande de nos utilisateurs et nous leur apportons de la valeur ajoutée. " Si le service à la carte est bel et bien payant pour l'utilisateur, son montant est entièrement versé au comptable partenaire avec qui il entre en contact. Accountable ne prend aucune commission sur la transaction. " Nous ne nous dirigeons absolument pas vers une place de marché, insiste le fondateur. Nous fortifions simplement notre relation avec nos utilisateurs. "