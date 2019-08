Cinq questions pour tout savoir sur TikTok, ce réseau chinois au succès fulgurant

Quatrième appli la plus populaire en 2018 derrière WhatsApp, Messenger et Facebook, TikTok est un phénomène mondial. Ce réseau social d'origine chinoise qui cartonne chez les enfants et les ados connaît son lot d'influenceurs en culottes courtes et attire désormais les marques.

Public au coeur de l'appli: les jeunes filles, de 10 à 14 ans. © GettyImages

Vous maîtrisez Facebook, Twitter et LinkedIn mais découvrez à peine le fonctionnement d'Instagram, Pinterest et Snapchat ? Pas de chance, voici qu'il vous faudra désormais également vous remettre à flot avec TikTok. Tel est l'univers des réseaux sociaux, en évolution permanente, où de nouveaux acteurs trouvent parfois leur place, même si de nombreux disparaissent...

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×