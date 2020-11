L'Agence du numérique publie son nouveau baromètre de maturité digitale des entreprises wallonnes. Il montre certes une progression dans le sud du pays, mais la sensibilisation des patrons reste nécessaire.

1. On voit dans le Baromètre 2020 que le matériel et la connectivité des entreprises wallonnes atteint des taux record. Toutefois, c'est moins le cas quand on parle de l'intégration du numérique dans le business de l'entreprise.

C'est vrai que la connectivité n'est plus un point d'interrogation même s'il faut rester vigilant par rapport aux enjeux du très haut débit. Par contre, l'adoption du numérique pour influencer la stratégie des entreprises reste trop faible. Seuls 35% des patrons wallons perçoivent la transformation numérique comme une opportunité à saisir absolument dans le cadre d'une stratégie business globale, c'est-à-dire avec la volonté de se servir du numérique pour faire du business autrement. C'est trop peu. Par ailleurs, on observe aussi une forme de fracture chez les patrons wallons, avec une forte différence dans leur manière d'intégrer le numérique.

2. A quel niveau? Est-ce lié aux moyens dont dispose l'entreprise?

Non, pas uniquement. La différence se remarque aussi au niveau de la démographie des patrons: à savoir leur âge et leur niveau d'éducation, majoritairement. Si seulement un tiers des patrons de 46 à 55 ans considèrent le numérique comme une opportunité à saisir, ils sont deux tiers à penser de cette manière chez les plus jeunes. Par ailleurs, si l'on observe la vision du numérique selon le niveau d'études, on constate que ceux qui le considèrent comme un simple effet de mode ou qui n'ont pas d'opinion à son sujet sont majoritairement ceux qui n'ont pas de diplôme d'enseignement supérieur. Mais attention, il ne faut pas tout noircir: soulignons quand-même que 70% des patrons wallons considèrent le numérique comme un enjeu important. Et ça progresse!

3. En marge du baromètre, vous avez lancé un outil, le Digiscore. De quoi s'agit-il?

Nous avons voulu que notre baromètre ne soit pas seulement une photo à " un instant T " mais qu'il ait un effet mobilisateur. Le Digiscore (https://digiscore.digitalwallonia.be/) est un outil qui permet à chaque entreprise de mesurer sa maturité numérique, de se confronter aux autres et d'obtenir des infos pour aiguiller sa réflexion digitale. Car il faut absolument, aujourd'hui, une mobilisation forte et ambitieuse autour du numérique.

Propos recueillis par Christophe Charlot

