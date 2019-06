Numérique à l'école, "smart cities", industrie 4.0, infrastructures, etc. Les dossiers wallons dans lesquels intervient l'Agence du numérique sont nombreux. Chargée d'inspirer l'exécutif wallon et d'appliquer la stratégie numérique, elle a vu son budget "actions doubler pour soutenir les initiatives numériques en Wallonie.

Depuis 2015, l'Agence du numérique (ADN), qui remplace l'ancienne Agence wallonne des télécommunications, se charge de développer le numérique dans le sud du pays. Les 32 personnes qui y travaillent constituent l'un des poumons de la stratégie Digital Wallonia : veille, recommandations, événements, mises en réseau, etc. Les missions de l'agence sont nombreuses et variées. A l'heure des changements attendus au sein de l'exécutif wallon et quelques mois après la mise en route d'une nouvelle version de la stratégie Digital Wallonia, le directeur de l'Agence du numérique, Benoit Hucq, dresse un premier bilan de ses actions.

