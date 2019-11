Puis-je déduire les abonnements à mes magazines business ? Et les cadeaux et objets publicitaires que j'offre à mes clients ? Est-ce que l'on parle d'une déductibilité TVA ou des impôts ? Ces questions, tous les indépendants se les posent.

Pour en connaître la réponse, ils peuvent désormais se renseigner via un moteur de recherche belgo-belge spécifique : All You Can Deduct. Lancé à l'initiative de la start-up belge Accountable, ce " Google des frais pros " regroupe l'ensemble des cas de figure auxquels peut être confronté un indépendant et fournit les détails de ce qui peut, ou pas, être déduit et à quelles conditions.

Le moteur est totalement gratuit. " Nous l'avons mis en ligne pour aider les indépendants au quotidien parce qu'il s'agit d'un domaine pour lequel nous recevons énormément de questions ", précise Nicolas Quarré, cofondateur d'Accountable.

La start-up, qui avait levé 1,7 million d'euros en décembre 2018, a développé une appli mobile avec laquelle les professionnels belges peuvent gérer l'ensemble de leur comptabilité (générer des factures, encoder des frais, etc.) et avoir une vue à tout instant sur leurs affaires.

A ce stade, le moteur de recherche constitue un produit d'appel vers l'appli qui fonctionne sur le modèle freemium : accès gratuit limité ou formule d'abonnement si l'on désire un usage plus complet.