Aider les écoles à intégrer le numérique, c'est l'objectif de ces deux entrepreneurs

Constatant l'absence du digital dans les classes du secondaire, Daniel Verougstraete et Philippe Van Ophem ont lancé l'ASBL EducIT. Leur but ? Mettre en place les bases d'un système pour à la fois équiper les élèves en outils digitaux, augmenter le plaisir d'apprendre et seconder les professeurs dans la mise en place d'un enseignement plus performant, grâce aux outils modernes.

Philippe Van Ophem et Daniel Verougstraete, fondateurs de l'ASBL EducIT © PG