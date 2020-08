Que vous soyez à l'ombre ou au soleil, les oreillettes s'arborent désormais autant qu'elles s'écoutent. Trends/Tendances a comparé les derniers bourgeons de Sennheiser, de Bang & Olufsen, de Sony et de OnePlus en termes d'autonomie, de confort, de qualité de son et d'annulation du bruit. Voici les 4 meilleures options à envisager cet été.

Beoplay E8 Sport : la signature venue du froidLe fabricant danois Bang & Olufsen est parvenu à s'affirmer avec des casques audio hors des clous côté design et franchement engageants côté son. La nouvelle version sport de ses Beoplay E8 rafraîchit un modèle qui a déjà fait ses preuves grâce à ses commandes tactiles. En tapotant l'oreillette gauche, on coupe le son afin de pouvoir tenir une conversation sans la déloger. En tapotant l'oreillette droite, on peut mettre la musique en pause, prendre une conversation téléphonique, raccrocher... Taillés pour le sport, les BeoPlay E8 sont certifiés IP57 et sont étanches à la poussière et aux infiltrations d'eau (jusqu'à un mètre de profondeur, pendant 30 minutes). La signature sonore est très agréable avec un son riche, précis et très homogène. Un classique réussi au design sobre, qui affiche jusqu'à 30 heures d'autonomie.Prix : 350 EURSennheiser Momentum True Wireless 2 : la précision allemandeFace à la déferlante d'oreillettes intra-auriculaires, Sennheiser renouvelle son produit lancé fin 2018 en y ajoutant la réduction de bruit et quelques améliorations. Finition soignée, matériaux de qualité, confort remarquable : les Momentum True Wireless 2 sont des écouteurs résolument premium qui se distinguent surtout par une remarquable précision audio. Compatibles avec les derniers codecs aptX et AAC, ils peuvent aussi décoder le standard LHDC, utilisé notamment par Huawei, qui permet de diffuser des enregistrements haute définition en 24 bits jusqu'à 900 Kbps. Compacts et légers, ils résistent à la transpiration, aux éclaboussures et à la pluie (certification IPX4), ce qui permet de les emporter sans problème pendant les séances de sport. En complément, les microphones sont dotés d'un dispositif astucieux qui filtre le bruit du vent pendant les appels téléphoniques. 28 heures d'autonomie. Prix : 299 EURSony WF-SP800N : pour une expérience immersivePensés pour une pratique sportive, les WF‑SP800N de Sony sont des écouteurs sans fil qui ne craignent ni la sueur ni la pluie. Ils sont même lavables sous la douche. Les WF‑SP800N isolent presque entièrement l'utilisateur grâce à un filtrage du bruit en fonction de l'environnement : salle de sport, parc ou dans la rue. Côté son, ils assurent une belle assise dans les basses et un niveau de détails assez séduisant. L'appli maison permet par ailleurs d'analyser la morphologie de l'oreille de l'utilisateur pour une expérience musicale optimisée. S'ils n'égalent pas tout à fait les casques premium, les WF‑SP800N bénéficient néanmoins d'une belle innovation : le système 360 Reality Audio de Sony qui (via les plateformes Deezer ou Tidal) propose des titres encodés au format audio 3D. Côté pratique, on apprécie la fonction de recharge rapide qui offre 60 minutes d'écoute pour seulement 10 minutes de charge. Et 26 h d'autonomie totale avec le boîtier de rangement.Prix : 200 EUROnePlus Buds : chic et pas cherOui, c'est inspiré d'Apple, ça ne fait pas un pli. Les Buds de OnePlus sont des écouteurs sans fil qui reprennent l'élégance des Airpods de la marque à la pomme. Fichés dans les oreilles, ils diffusent un son riche, immersif et compatible Dolby Atmos. Malins, ils enclenchent la pause dès que vous les retirez des oreilles, pour préserver la batterie. Taper sur l'un des écouteurs déclenche la pause, l'appel à l'assistant vocal ou passe au morceau suivant. Gros avantage par rapport à Apple : le prix et le temps de charge. Grâce à la technologie Warp Charge, une brève charge de 10 minutes des OnePlus Buds dans le boîtier offre 10 heures d'écoute audio, tandis qu'une charge complète garantit jusqu'à 30 heures de lecture musicale de haute qualité. Un beau produit qui profite d'astuces techniques originales.Prix : 89 EURRafal Naczyk