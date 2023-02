Pour s'assurer de disposer d'électricité à tout moment, Ecoflow dévoile la River 2 Max, une station électrique nomade pouvant être alimentée avec des panneaux solaires portables. De quoi alimenter les appareils électriques domestiques et faire des économies ? Nous l'avons testée pendant 3 semaines. Voici nos impressions.

Depuis la flambée des prix de l'énergie, de nombreuses personnes cherchent une alternative pour passer l'hiver sans soucis et à moindre coût. Certains optent pour l'installation de panneaux solaires, d'autres tentent de réduire tant bien que mal leur consommation. Mais le chemin vers l'autarcie ou la sobriété énergétique peut être parsemé d'embûches et, quoi qu'en disent ses prédicateurs, il a lui aussi un coût.

Le fabricant chinois EcoFlow propose, lui, une alternative intermédiaire pour assurer sa sécurité énergétique. Devenu leader mondial des générateurs d'énergie portables. Avec ces générateurs d'énergie, vous pouvez aller où bon vous semble sans devoir vous soucier de l'électricité. De quoi s'agit-il ?L'EcoFlow River 2 Max est une petite station de recharge portable d'une capacité de 512 Wh. Conçue pour les baroudeurs, elle peut aussi alimenter la majorité des appareils électriques domestiques (ordinateur, télé, fer à repasser, machine à café...) sans que vous n'ayez à les brancher sur la prise secteur. Grâce à ses batteries LiFePO4 à longue durée de vie (3000 cycles de charge, ce qui permet de l'utiliser une fois par jour pendant près de 10 ans), vous pouvez aussi l'utiliser pour recharger vos appareils connectés, votre smartphone, votre vélo électrique ou votre ordinateur portable. Cette station électrique portable intègre un écran Led et comporte un port USB-C, trois ports USB-A, deux prises, et même un emplacement pour charger sa voiture (avec le chargeur fourni). Comment ça fonctionne ?Pour recharger la centrale, deux solutions : soit vous la connectez de manière traditionnelle sur le secteur - elle se recharge à 80 % en 48 minutes, soit cinq fois plus vite que la concurrence -, soit vous l'alimentez en énergie gratuite avec des panneaux photovoltaïques pliables (599 euros pour 4 panneaux bifaces de 220 W, fournis en option). Une fois branchés au générateur, ils permettent de recharger totalement ses batteries en 3 à 6 heures en fonction de l'exposition. En utilisant ces quatre panneaux solaires (7 kg et 157 x 68 cm), vous pouvez aussi assurer un flux 220 volts en extérieur. Ce qui s'avère très pratique si vous avez décidé de faire du camping, de voyager en camping-car ou si vous avez besoin d'alimenter des appareils électriques dans des recoins plus isolés. Intelligent, l'appareil se connecte aussi en Wifi au smartphone. Grâce à son appli, vous pouvez visualiser le niveau de batterie de l'appareil, sa température et la puissance de sortie de chaque port, allumer ou éteindre à distance les appareils qui y sont branchés, et surtout, suivre en temps réel leur consommation énergétique.À l'épreuve du testNous avons testé l'EcoFlow River 2 Max pendant trois semaines, en le chargeant uniquement avec ses panneaux solaires. Le ciel belge étant particulièrement laiteux, comptez 4 à 5 heures en moyenne pour charger la centrale de 0 à 100 %. Une fois gonflé à bloc, l'appareil peut fournir 500W sur ses sorties AC avec des pointes de 1000W en mode X-Boost. De quoi utiliser tranquillement un aspirateur, une bouilloire ou un sèche-cheveux. Dans la pratique, le générateur permet de faire fonctionner 9 appareils simultanément sans se soucier de la surcharge grâce à une multitude de ports. Les différents types de ports peuvent être allumés ou éteints indépendamment via un bouton. Sur les performances, la station nous a d'ailleurs beaucoup surpris. Avec sa capacité de 512 wattheures, la River 2 Max nous a permis d'alimenter un bureau pendant une journée de travail, en toute autonomie. En y branchant simultanément des appareils tels qu'un ordinateur portable, une imprimante, une radio connectée et en rechargeant intégralement deux smartphones via les prises USB. Posé dans le salon et rechargé à 100 %, ce générateur nomade nous a aussi fourni 6 heures d'utilisation d'une TV Oled grand format avec sa barre de son. Lors de nos tests, nous avons particulièrement apprécié l'application d'Ecoflow. Fluide, intuitive et simple, elle propose un bon nombre de personnalisations et une vue en temps réel sur sa consommation électrique.Notre verdictL'Ecoflow River 2 Max est un monstre de puissance polyvalent qui, sans être gênant (6 kg), pourra décourager certains randonneurs, mais sa poignée et ses dimensions relativement modestes lui offriront aisément une place dans un camping-car, une caravane, un coffre de voiture et même votre salon. Lors de nos tests, nous avons apprécié la discrétion sonore de l'appareil, à des années-lumière des assourdissants groupes électrogènes. Certes, ce générateur nomade ne va pas vous rendre totalement indépendant du réseau électrique, mais grâce à ses panneaux solaires portables et pliables, il peut vous aider à faire baisser significativement votre facture d'énergie. D'ailleurs, de manière plus indirecte, il faut reconnaître au River 2 Max une autre vertu : au plus vous l'utilisez, au plus vous prendrez conscience de la gourmandise énergétique de certains appareils. Même mis en veille, comme une télé... Avec le River 2 Max, Ecoflow signe un produit qui correspond parfaitement aux besoins actuels. Sa puissance, sa polyvalence, son prix modéré et son contrôle via l'application WiFi et Bluetooth en font une excellente station d'alimentation. À adopter d'urgence, même au bureau.