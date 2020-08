Longtemps contraints à regarder le petit écran en mode linéaire, les téléspectateurs se sont habitués, depuis quelques années, à consommer leurs programmes de manière différée et même à les retrouver sur d'autres supports beaucoup plus mobiles.

Avec l'arrivée de Netflix sur le territoire belge en 2014, les moeurs ont aussi évolué vers une logique de l'abonnement avec une offre de films et de séries pléthorique à prix démocratique. Le succès avéré du n°1 du streaming vidéo (167 millions d'abonnés) a d'ailleurs inspiré d'autres acteurs de l'industrie technologique qui se sont engouffrés dans cette ...

Avec l'arrivée de Netflix sur le territoire belge en 2014, les moeurs ont aussi évolué vers une logique de l'abonnement avec une offre de films et de séries pléthorique à prix démocratique. Le succès avéré du n°1 du streaming vidéo (167 millions d'abonnés) a d'ailleurs inspiré d'autres acteurs de l'industrie technologique qui se sont engouffrés dans cette brèche commerciale. Après les géants Amazon et Apple qui ont respectivement lancé leurs services Prime Video et AppleTV+, Disney s'est également invité sur le marché avec une offre alléchante qui intègre non seulement les dessins animés qui ont fait sa renommée, mais aussi les productions des catalogues Pixar, Star Wars et Marvel dont il est propriétaire. Baptisée Disney+, cette plateforme de streaming sera disponible en Belgique dès le 15 septembre, notamment via Proximus qui sera le seul opérateur télécom à la commercialiser sur notre territoire. L'offre de lancement en ligne chez Disney est fixée à 59,99 euros pour un an, soit moins de 5 euros par mois. Pour résister aux rouleaux compresseurs américains, certains médias européens se sont également lancés dans la guerre du streaming, n'hésitant pas à s'unir parfois entre frères ennemis. En France, les groupes audiovisuels TF1, M6 et France Télévisions célébreront ensemble leur plateforme Salto à l'automne, tout comme deux grands acteurs du paysage médiatique belge. L'opérateur Telenet (propriétaire des chaînes de télévision Vier et Vijf en Flandre) et l'entreprise DPG Media - née de la fusion de la société Medialaan (qui possède la chaîne VTM) et de l'éditeur De Persgroep - lanceront en effet prochainement le premier "Netflix flamand" sous l'appellation Streamz.