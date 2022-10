Motorola lance en Europe son troisième smartphone pliant, le Razr (2022). Trends/Tendances a pu l'essayer pendant une semaine. Le Motorola Razr 2022 peut-il fermer le clapet du Samsung Galaxy Z Flip 4 ? On refait le match.

Le constructeur américain, autrefois leader de la téléphonie mobile, revient avec du vintage chic : le Motorola Razr, un modèle à clapet emblématique des années 2000, vendu à plus de 130 millions d'exemplaires. À ceci près que la dalle du nouveau Razr, nommée Flex View, est souple et peut être pliée en deux. Comme au temps béni des petits téléphones à clapet qui se glissaient très facilement dans la poche, le Razr se ferme donc dans le sens de la hauteur (et non de la largeur) sans que la qualité d'image ou la solidité du smartphone n'en pâtissent. Qu'y a-t-il sous le capot ?Comme Samsung, Motorola a équipé son Razr (2022) avec le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Plus large et plus lourd (200 g) que son illustre prédécesseur, le nouveau Razr reste incroyablement fin (moins de 17 mm quand il est plié). Déplié, l'écran format 21:9 du nouveau Razr mesure 6,7 pouces, soit davantage que la taille du dernier iPhone (6,1 pouces). Lumineux, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une compatibilité HDR10+, son écran Oled reste bien uniforme, sans pli marquant, et affiche une définition FHD+ de 2400 par 1080 pixels (20:9). Ce qui est digne d'un smartphone haut de gamme. Ce qui le différencieSi le format du Razr (2022) est le même que celui du Galaxy Z Flip 4, ce qui le différencie nettement, c'est son écran externe. En mode discret (fermé), une petite lucarne de 2,7 pouces (1,9 pouce chez son concurrent) permet d'accéder à un ensemble d'applis, d'afficher des notifications, les commandes du lecteur audio, et ainsi faire plus de choses sans avoir à ouvrir le smartphone. La marque a même réussi à faire en sorte que l'on puisse regarder des vidéos sur YouTube sur l'écran externe, ou à faire des selfies avec les capteurs arrière. Pratique et vraiment sympa. Si la batterie de 3 500 mAh est un chouïa inférieure à celle du concurrent de Samsung, la recharge est plus puissante et plus rapide (30 W, contre 25 W sur le Flip). Motorola annonce deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité. Sur ce point, Samsung écrase le Razr puisqu'il propose quatre années de mises à jour Android et cinq années de patch de sécurité.À l'épreuve du testPour le court temps que nous avons utilisé le smartphone, nous avons été agréablement surpris par sa pliure. Cette dernière est vraiment discrète et ne se fait pas sentir sous les doigts. Le smartphone est parfaitement plat lorsqu'il est ouvert, sans creux en son milieu, ce qui est bien différent du modèle de Samsung. Reste à voir si son écran sera aussi endurant que celui du constructeur coréen. Très stable et véloce dans l'ensemble, le Razr 2022 est aussi plus perfectionné avec deux capteurs photo arrière de 50 Mpx et un ultra-grand-angle (qui fait aussi office de macro) de 13 Mpx, contre deux capteurs de 12 mégapixels chez Samsung. Même verdict pour les selfies : le Razr et sa caméra de 32 mégapixels font mieux que le Flip et la sienne, étriquée dans ses 10 mégapixels. On apprécie beaucoup le mode portrait, très doux et naturel. Le Razr permet aussi d'enregistrer jusqu'en 8K. Enfin, le constructeur américain a aussi fait un effort considérable sur la partie audio : avec ses deux haut-parleurs stéréo, l'expérience sonore en Dolby Atmos est juste impeccable.Notre verdictRetour en grâce du clapet ou simple revival ? La filiale américaine du chinois Lenovo pourra compter sur les nostalgiques du Razr, l'un des modèles phares des années 2000. Une fois fermé, l'appareil dispose d'un astucieux écran de 2,7 pouces pour l'affichage des informations de base d'un smartphone moderne, avec également la possibilité de lancer une interaction vocale avec l'assistant de Google. Mieux équipé en photo, avec un écran large et vraiment performant, le Razr procure un sentiment de confort supérieur aux anciens modèles, mais ses finitions en plastique noir et ses larges bordures le rendent un peu moins premium que le Galaxy Flip 4. Une question de goût pour le coup. En revanche, l'idée qu'à travers ces modèles les écrans souples vont de plus en plus s'inviter dans nos poches semble désormais ne plus faire de doute. Nous, on l'adopte. Les yeux fermés.