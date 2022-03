Tour à tour, Huawei et Garmin ont sorti deux smartwatches très efficaces. Calibrées pour les sportifs non pas acharnés mais réguliers, qui ne veulent pas s'encombrer d'un dispositif trop cher et trop lourd. Sans rien renier à leur connectivité. Laquelle est la meilleure ? Trends refait le match.

Huawei Watch GT 3 : à fond la forme

Avec la GT3, Huawei livre une smartwatch premium qui offre de nombreuses fonctions de fitness avancées, avec une interface agréable et une autonomie jusqu'à 14 jours sur une seule charge. Équipée d'une localisation par GPS très complète, la GT 3 permet de vous localiser aussi bien en ville que dans les endroits reculés. L'application de navigation fournit des indications virage par virage sur votre poignet, ce qui vous évite d'avoir votre téléphone à la main. La montre est également capable d'analyser le stress, de vous coacher dans des exercices respiratoires, de contrôler sa playlist audio, d'afficher des notifications, de répondre et d'effectuer des appels et même d'accéder à une alternative à Google Maps depuis son poignet. Si elle est dépourvue d'ECG, elle dispose d'un capteur de SpO2 et est dotée d'un capteur de température cutanée. Une fonction encore rare, que vous ne trouverez pas sur une Apple Watch. Fluide et rapide, complète sur la partie sport (plus de 100 modes de suivi d'entraînement) et dans ses relevés de santé, la montre connectée d'Huawei pèche cependant par l'absence de paiement sans contact mais se rattrape par ses outils intelligents, son autonomie record et une navigation vraiment fluide. Offrant une toute nouvelle expérience interactive, la Huawei Watch GT 3 est dotée d'une couronne rotative avec retour tactile. Ce qui facilite la navigation dans les menus. Au final, la GT3 trouve un bon compromis entre une connectivité relativement complète, avec notamment la lecture autonome de la musique, et un suivi poussé de nombreuses activités sportives en salle ou en plein air. À un prix aussi compétitif, difficile de trouver mieux.

Prix : 249 euros.

Garmin Venu 2 Plus : le juste équilibre

Garmin Venu 2 Plus © pg

Les smartwatches de Garmin peuvent faire beaucoup de choses, mais il leur a toujours manqué un élément : le contrôle vocal. Dévoilé au dernier Consumer Electronic Show, le modèle Plus ajoute un microphone à la déjà excellente Garmin Venu 2, de sorte que vous pouvez la contrôler avec des commandes vocales, passer et recevoir des appels depuis votre poignet, et même répondre à vos SMS en les dictant. Immense atout : la Venu 2 Plus permet aux utilisateurs de s'intégrer à n'importe quel assistant vocal (Siri, Bixby ou Google Assistant), quel que soit le système d'exploitation. Avec plus de 25 applications sportives, 75 options de fitness et d'entraînement, des fonctions de paiement, de musique et des mesures du pouls, la Garmin Venu 2 Plus vous permettra d'évaluer dans le détail vos performances sportives. En plus des capteurs habituels pour mesurer les mouvements, le stress, le rythme cardiaque ou l'oxygénation sanguine, ce modèle intègre un thermomètre cutané qui alertera sur certains changements physiologiques. Le cardiofréquencemètre est l'un des plus précis que nous ayons vu sur ce type de produits. Pour ne rien gâcher, l'écran Amoled progresse par rapport aux standards de la marque avec une meilleure définition. Côté batterie, l'amélioration se révèle très nette : on tient facilement neuf jours sans abuser de la localisation GPS. Moins luxueuse que le dernier modèle Huawei, elle joue la carte de l'expertise sportive. Légère, discrète et d'un design très agréable, elle marque des points grâce à ses commandes vocales et en s'inscrivant dans le très riche écosystème Garmin.

Prix : 459 euros.

