Pour assurer sa croissance et son développement hors de nos frontières, la plateforme crypto belge Bit4you réalise différentes opérations financières, dont une levée de fonds. En plein krach des marchés et des cryptomonnaies. Mauvais timing?

1. La société derrière Bit4You a annoncé son intention d'acquérir la firme cotée en Bourse Beluga, puis a démarré une levée de fonds en crowdlending sur le net. Expliquez-nous ces opérations. Pour continuer la forte croissance de Bit4You qui compte 38.000 utilisateurs en Belgique et espérer continuer à faire "x10", nous devons sortir de nos frontières. Cela demande d'importants investissements marketing, l'obtention de licences, etc. Nos actionnaires actuels, quasi tous des privés, ont déjà injecté près de 2,5 millions d'euros. Ils arrivent au bout de leur rôle de premiers investisseurs. L'idée est de procéder à une levée de fonds via BeeBonds pour l'acquisition d'une société cotée, Beluga. Cela donnera de la valeur aux actionnaires existants, leur permettra éventuellement de sortir et en attirera de nouveaux. 2. Vous espérez lever entre 500.000 et 5 millions d'euros en prêt participatif. Cette fourchette large traduit-elle une crainte liée à la période d'incertitude sur les marchés et dans les cryptos? La fourchette est large pour être en mesure de tester l'appétit du marché. Comme les actions en Bourse sont en forte baisse, des investisseurs pourraient chercher d'autres produits à haut rendement. Et c'est ce que l'on propose avec notre levée de fonds: un investissement obligataire dans une entreprise active dans les cryptomonnaies qui est un marché en hausse. On offre la croissance du marché crypto qui comptait en 2021 trois fois plus d'utilisateurs que l'année d'avant. Et Bit4You a une croissance supérieure au marché. 3. N'empêche que les cryptomonnaies sont toutes en très forte baisse... Il y a plusieurs choses différentes. Historiquement, après tous les krachs, cela repart plus ou moins rapidement à la hausse. On l'a encore vu après les très fortes baisses durant la période du covid. Mais ce que l'on propose s'inscrit dans un marché qui est bel et bien en croissance. Les cryptos sont appelées à durer et l'on offre un plan à quatre ans, donc à moyen terme. Par ailleurs, la volatilité des cryptomonnaies fait aussi vivre les plateformes. Nous sommes une place de marché et prenons des commissions sur les transactions...