Liège accueille la toute première démo de cas concrets d'utilisation de la 5G en Belgique

Orange s'est associé à Nokia pour démontrer le potentiel et les applications de la future 5G appelée à succéder à l'actuelle 4G à partir de 2020. Une technologie dix fois plus rapide que ce que ne permettent les réseaux mobiles pour le moment. Les améliorations qu'elle apportera en termes de vitesse, de latence, de capacité, de fiabilité ou de sécurité ouvriront en outre le champ à de nouvelles applications comme les réalités virtuelle ou augmentée, les hologrammes, les véhicules connectés ou les services de santé en ligne.

Orange Belgique a profité de la venue de Stéphane Richard, le grand patron du groupe français du même nom, devant certaines personnalités politiques liégeoises et les patrons du Cercle de Wallonie pour démontrer concrètement certaines de ces applications. Une démonstration inédite en Belgique mais qui n'aurait toutefois pas pu avoir lieu à Bruxelles en raison des normes d'émission trop strictes qui y sont en vigueur pour les antennes des opérateurs.

C'est donc à Liège que Nokia et Orange se sont rendus, en accord avec l'Institut belge des postes et télécommunications (IBPT), le régulateur du secteur. L'opérateur belge y a néanmoins réaffirmé sa volonté de commencer à déployer la 5G dès que possible pour ses clients résidentiels et professionnels. "Et cela avance petit à petit sur la problématique bruxelloise", y reconnaît-on.