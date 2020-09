Les cinq universités francophones mettent leurs forces en commun dans un domaine technologique de pointe : l'intelligence artificielle (IA). C'est un fait trop méconnu : nos universités regorgent de spécialistes dans ce domaine. S'ils sont nombreux (on parle d'environ 600 chercheurs), ils ne bénéficient pas d'une grande visibilité et travaillent encore trop souvent dans leur coin.

Pour y remédier, l'ULB, l'UCLouvain, l'UMons, l'ULiège et l'Université de Namur s'associent avec quatre centres de recherche pour créer un nouvel institut, le Trail (Trusted AI Labs). "Un tel institut inter-universitaire, c'est une grande première, se réjouit Benoît Macq, professeur à l'Ecole polytechnique de l'UCLouvain et co-coordinateur du Trail. L'idée est de mettre en place un réseau commun d'expertise pour exercer un pouvoir d'attraction plus élevé au niveau européen et au niveau belge." Le Trail veut attirer de nouveaux chercheurs et de nouvelles entreprises intéressées par des collaborations avec les unifs et les centres de recherche, sur le modèle d'IBA (traitement du cancer) ou AW Europe, qui planche sur la voiture autonome. L'institut va aussi travailler avec les incubateurs de start-up, afin d'accompagner le développement des jeunes pousses actives dans l'IA. Le nouvel institut doit enfin servir de marque de référence pour les nouveaux étudiants qui sont toujours trop peu nombreux à choisir les filières scientifiques, malgré une forte demande du côté des entreprises. "Il n'y a pas que chez les Gafa qu'on peut travailler sur l'intelligence artificielle, assure Benoît Macq. Il faut savoir que nous sommes à la pointe de ce domaine en Belgique francophone. Nous voulons continuer à former des experts de haut niveau pour irriguer nos entreprises."