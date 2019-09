Les smartphones pliables de Samsung et de Huawei ne seront pas vendus en Belgique

Le Galaxy Fold, le smartphone à l'écran pliable de Samsung, ne sera finalement pas vendu en Belgique, a-t-on appris jeudi auprès de la division belge du géant sud-coréen de l'électronique. C'était pourtant le but à l'origine mais des problèmes d'écrans sont survenus en avril dernier, juste avant son lancement commercial mondial, qui avait dès lors été reporté. Huawei, qui a également développé un appareil du même genre, ne le lancera pas non plus en Belgique, selon un porte-parole du groupe télécom chinois.

Le Galaxy Fold de Samsung