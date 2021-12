Les services des opérateurs télécoms sont toujours "considérablement" plus élevés en Belgique que dans les pays voisins, selon la dernière étude comparative de l'Institut belge des services postaux et des télécoms (IBPT) publiée lundi. Une étude qui pointe le manque de concurrence comme principale raison plutôt que la qualité des réseaux belges.

Dans cette étude, l'IBPT compare les prix des services télécoms résidentiels disponibles en Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Il en ressort que, quelle que soit la formule, "la Belgique se classe quasi systématiquement parmi les trois pays les moins bon marché parmi les six étudiés". Globalement, elle est plutôt compétitive en ce qui concerne les besoins mobiles de base, mais de plus en plus onéreuse par rapport à ses voisins à mesure que les besoins voix et data augmentent. La même tendance se confirme pour les offres groupées.

Selon l'IBPT, "si la qualité des réseaux est un élément parfois avancé pour expliquer le niveau élevé des prix en Belgique, les tendances observées concernant un lien entre ces deux facteurs se révèlent contradictoires selon les pays étudiés et ne permettent pas d'identifier de corrélation évidente pour ce qui concerne la Belgique". Par contre, la corrélation entre le degré de concurrence et le niveau de prix est bien visible, pointe l'institut.

