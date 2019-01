Les robots ou la menace fantôme

Et si la menace de nos emplois par les robots reposait avant tout sur un tour de passe-passe sémantique ? Ce tour de passe-passe c'est l'anthropomorphisme, cette tendance infantile que nous avons contractée depuis l'enfance de l'humanité et qui nous pousse à donner des caractéristiques humaines à tout ce qui nous entoure : aux divinités (les dieux de la mythologie grecque et latine ou le patriarche à la barbe blanche des chrétiens), aux animaux (comme chez La Fontaine ou Lewis Carroll) comme aux choses (la Lune ou le soleil) ou même aux concepts (la Liberté guidant le peuple de Delacroix)...

...