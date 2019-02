Les robots à l'assaut de la justice: une révolution numérique qui dérange

La citadelle de la justice n'est pas imperméable aux offensives numériques. C'est ce que démontre l'avocat Adrien van den Branden dans son livre Les robots à l'assaut de la justice - L'intelligence artificielle au service des justi- ciables, qui vient de paraître aux édi- tions Bruylant. Membre de l'incubateur d'Avocats.be, qui promeut l'innovation au sein des barreaux francophones et germanophone, l'auteur se projette dans un futur proche, peuplé de juges robots et de logiciels automatisés capables de trancher des litiges en un temps record, pour un coût minime, et avec une prévisibilité accrue. " C'est un mouvement irrésistible qui nous tombera dessus très vite ", assure Jean-Pierre Buyle, président d'Avocats.be et auteur de l'avant-propos de l'ouvrage.

