TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram... Comment les réseaux sociaux se portent-ils aujourd'hui ? L'étude de référence We Are Social/Meltwater dresse l'état des lieux de ces plateformes dans le monde avec un coup de projecteur sur la Belgique grâce à Xavier Degraux, consultant et formateur en réseaux sociaux.

De manière générale, les Belges âgés de 16 à 64 ans passent en moyenne 1h34 par jour sur les réseaux sociaux, soit beaucoup moins de temps que la moyenne mondiale (2h31 de surf quotidien), selon la toute dernière étude We Are Social/Meltwater dédiée à l'usage des réseaux sociaux dans le monde.Aujourd'hui, les internautes belges âgés entre 16 et 64 ans disposent d'au moins cinq comptes sur les réseaux sociaux, alors qu'ils en possédaient plus de sept en janvier 2021. Indice révélateur des usages en vigueur : ces plateformes sont loin d'être uniquement dédiées au divertissement puisque près d'un tiers des Belges (31,3%) affirme utiliser ces réseaux comme sources d'informations (la moyenne mondiale étant de 34,2%)."Ce que l'on remarque dans ces tous nouveaux chiffres, c'est que l'usage des réseaux sociaux reste très stable en Belgique en termes de durée et de nombre de comptes, mais qu'il y a cependant de grands mouvements entre les plateformes, note Xavier Degraux, consultant et formateur en réseaux sociaux. Chez nous, les plateformes du groupe Meta accusent le coup. Facebook recule avec, aujourd'hui, 6,3 millions de comptes belges contre 8 millions précédemment, tandis qu'Instagram s'écroule avec seulement 4,6 millions d'abonnés belges. Il est désormais talonné par la plateforme TikTok qui séduit aujourd'hui 4,4 millions de Belges." YouTube au topEn Belgique, la plateforme YouTube reste toutefois largement en tête du classement des réseaux sociaux avec un taux de pénétration de 87,7% chez les Belges de plus de 18 ans. De son côté, LinkedIn progresse bien avec un taux de pénétration qui est passé de 46,3% à 50,3% en un an chez les Belges de la même tranche d'âge (soit 4,1 millions d'utilisateurs chez nous), tout comme Twitter qui grimpe également et séduit désormais 1,9 millions de Belges. "Le petit oiseau bleu ne s'est jamais aussi bien porté sur notre territoire, commente Xavier Degraux. Il touche aujourd'hui près de 19% des Belges âgés de plus de 13 ans. C'est presque le double d'il y a deux ans lorsque Twitter ne séduisait que 10,3% de Belges." Snapchat, lui aussi, se porte bien et progresse même avec une présence dans la vie de 36,4% des Belges de plus de 13 ans (soit 3,65 millions d'individus), contre un taux de pénétration inférieur à 33% il y a deux ans à peine.Usage professionnelAutre enseignement de taille dans ce baromètre des réseaux sociaux livré par We Are Social/Meltwater : l'usage des réseaux sociaux à des fins professionnelles a fortement bondi en Belgique, passant de près de 12% l'an dernier à 22,5% cette année. Cette tendance d'un usage croissant des plateformes pour le travail est d'ailleurs mondiale puisque la moyenne est en effet passée de quasi 23% à près de 40% en un an.