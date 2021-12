Est-ce l'effet du confinement, la multiplication des contenus ou l'attrait des dernières consoles de jeux ? Les équipements ludiques font partie des cadeaux stars de cette fin d'année. Voici 3 produits high-tech édifiants pour entrer dans le game.

.Nintendo Switch OLED : une version élite en couleurLe jeu vidéo est l'un des domaines les plus convoités des fêtes de Noël. 2021 n'échappe pas à la règle avec la PlayStation 5 toujours en tête des demandes, mais pratiquement introuvable. Juste derrière, à un prix plus raisonnable que la console Sony, vient la dernière Nintendo Switch : une version blanche avec un très bel écran OLED de 7 pouces (17,8 cm) et une station de rechargement. La différence de rendu est flagrante avec un contraste parfait, des couleurs éblouissantes et des noirs profonds. Rien que pour cet écran, la Switch OLED vaut le coup pour tous ceux qui n'ont pas encore cédé aux appels de la sirène de Nintendo. Sous le capot, c'est toujours la puce Nvidia Tegra X1 qui officie. La mémoire interne a été doublée pour atteindre 64 Go et le Dock accueille désormais un port ethernet. C'est beau, design et l'image offre une expérience portable proche de celle sur TV. Il ne vous reste plus qu'à choisir vos jeux. Prix : 319,99 euros.One Plus Nord 2 : une édition Pac-Man pour les nostalgiques du jeuLa marque chinoise multiplie les collaborations. Après des éditions spéciales aux couleurs de McLaren, Star Wars, Harry Potter ou encore Cyberpunk 2077, OnePlus a choisi de nous livrer une édition spéciale de son "milieu de gamme", le Nord 2, aux couleurs de l'un des plus célèbres jeux des années 1980, Pac-Man. Si à la lumière du jour, le design s'avère très minimaliste, l'appareil adopte un style phosphorescent la nuit. Dans le noir, des couloirs apparaissent sur la coque du smartphone, dessinant un superbe labyrinthe sur toute la face dorsale du smartphone. Côté softwares, on retrouve des icônes entièrement customisées pour coller à l'esprit Pac-Man, des jeux pré-installés, et - surprise - de la gamification. Pour débloquer tout le contenu exclusif, le propriétaire de ce smartphone devra réaliser quelques défis. Parmi ceux-ci, jouer 256 minutes au jeu Pac-Man 256, pré-installé sur le smartphone. Côté hardware, cette édition spéciale embarque 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On retrouve aussi l'excellent processeur Dimensity 1200-AI, la charge rapide (65W), un écran 90Hz et la 5G de série. Prix : 529 euros.Sony Master OLED A90J : la télé réinventéeIl s'agit de l'un des meilleurs téléviseurs de 2021. Et pour cause : en plus de se doter de panneaux "nouvelle génération" qui offrent beaucoup plus de luminosité, la gamme Bravia XR de Sony est équipée d'un nouveau processeur (Cognitive Processor XR) qui tient compte de la façon dont l'oeil perçoit les images dans la vie réelle en fixant un point focal. Grâce à l'intelligence cognitive, le processeur repère ces points sur l'écran. Ils sont alors retravaillés pour ressortir de l'image. Cela donne l'impression de la 3D, plus naturelle, comme dans la vraie vie. L'A90J a du punch et produit souvent des images plus percutantes que les TV haut-de-gamme concurrentes. Les hautes lumières regorgent de détails, de couleurs et d'ombres que la plupart des téléviseurs ne reproduisent pas. Autre atout : Sony utilise l'Acoustic Surface Audio qui, une technologie qui permet à l'écran de fonctionner comme les haut-parleurs du téléviseur, de sorte que les effets sonores semblent provenir de la zone de l'écran qui correspond à la position de l'objet qui émet le son. Pleine d'audace et de beauté, c'est la TV parfaite pour les jeux et les puristes de l'image.Prix : de 2390 à 3600 euros.