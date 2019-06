Les Belges ont dépensé 2,95 milliards d'euros sur internet au premier trimestre 2019, ce qui correspond à une hausse de 8% par rapport à la même période de 2018, a annoncé l'organisation de commerces en ligne BeCommerce sur base d'une étude de marché réalisée par GfK.

Le nombre d'achat en ligne est également en augmentation, de 18% par rapport à la même période de 2018, à 27,1 millions.

Au total, 7,3 millions de Belges ont déjà fait des achats en ligne en 2019, ce qui montre que "le shopping en ligne continue à gagner du terrain" et "représente même à l'heure actuelle 20% du marché total des dépenses", souligne BeCommerce.

Les principales dépenses en ligne concernent l'achat de billets d'avion et hébergements (87% des dépenses en ligne), de tickets pour des attractions et des événements (78%) et les "voyages en forfait" (64%).

Au cours des trois premiers mois de l'année, 55% des dépenses en ligne ont été effectuées à partir d'un ordinateur portable et 15% par le truchement d'un téléphone mobile intelligent.