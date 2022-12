En 2021, 75,2% des Belges ont effectué des achats en ligne, ce qui représente une hausse de plus de deux points de pourcentage en un an, ressort-il du Baromètre de la société de l'information du SPF Économie publié vendredi. La Belgique se situe au-dessus de la moyenne européenne (67,1%) mais en retrait de ses pays voisins, ce qui fait dire au service public fédéral qu'il reste une "marge" de progression.

Ainsi, aux Pays-Bas, 89,5% de la population a acquis des biens ou services électroniquement tandis qu'au Luxembourg, la proportion atteint 81%.

Environ 30% des PME belges ont vendu des biens et services en ligne l'an dernier, soit une augmentation de 6% en un an. À nouveau, la Belgique fait mieux que la moyenne européenne. La part des ventes via un site web des entreprises établies en Belgique a, elle, diminué, s'élevant à 12%, contre 13,8% en 2020 et 15,1% en 2019.

Les boutiques en ligne étrangères restent aussi très populaires. Ainsi, 43% des consommateurs en Belgique ont effectué un achat en ligne auprès d'un vendeur issu d'un autre pays européen lors des trois derniers mois de 2021. Le SPF Économie pointe comme explication "la petite taille de notre pays, sa position centrale en Europe et la présence dans nos pays voisins d'importants acteurs européens de l'e-commerce très attractifs pour les consommateurs belges". Dans les autres pays européens, seuls 18% en moyenne de la population effectuent un achat dans un magasin en ligne étranger.

