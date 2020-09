Vous souvenez-vous de Zelda, Mario, Donkey Kong, ces héros des premiers jeux vidéo ? Si vous avez conservé vos cartouches et consoles d'antan, vous avez peut-être thésaurisé, sans le vouloir, des biens de valeur. En effet, le marché du rétrogaming a littéralement explosé ces dernières années.

Souvenirs, souvenirs...

Le rétrogaming, c'est une plongée dans l'univers des "vieux" jeux vidéo, qui attirent une communauté de passionnés de plus en plus vaste. Il s'agit essentiellement de trentenaires et de quadragénaires, nostalgiques de leur enfance ou collectionneurs compulsifs. Pour être considérée comme rétro, la console doit avoir été commercialisée entre 1970 et 2005. Vendus pour une bouchée de pain sur les brocantes dans les années 2000, certains jeux s'arrachent aujourd'hui à des centaines voire des milliers d'euros. Le produit phare du rétrograming est la fameuse console Game Boy, accessible dès 50 euros. Une enquête menée en Belgique en 2015 montrait déjà une hausse du marché du rétrogaming de 25 % par rapport à l'année précédente. En France, les ventes de jeux "rétro" auraient augmenté de 18 % en 2019, selon le bilan annuel du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) et concerneraient 9 % du total des ventes de jeux vidéo. Cette hausse de la demande a fini par attirer l'oeil des fabricants qui ne touchent pas le moindre centime sur l'achat ou la vente d'un jeu rétro. Certains réagissent donc à cette demande, notamment Sony, qui a su saisir la balle au bond en lançant la NES mini, une mini-console pourvue d'une vingtaine de jeux populaires dématérialisés. En dehors des consoles portatives, les jeux d'arcade, comme on en trouvait dans les Luna Parks, font aussi leur grand retour. BisComputers, une société informatique d'Ecaussinnes, fabrique et commercialise de nouvelles machines mais au look "vintage" avec tous les anciens jeux populaires, dont le célèbre PacMan. "Nous proposons trois modèles d'Arcadix contenant chacune de 400 à 2.200 jeux : la Junior et le Bartop, qui se posent sur une table, et la Titan, qui mesure 1m70, explique Bruno Vanhemelryck, CEO de BisComputer. Sur les arcades Bartop et Titan, il est possible de jouer seul ou en duo. Nous visons les citoyens lambda, mais aussi les entreprises qui installent cela dans leur showroom." S'il est si difficile d'avoir une idée claire des chiffres de vente du rétrogaming, c'est notamment parce que les canaux de ventes sont multiples. Vous en trouverez en brocante, dans des foires spécialisées ou des boutiques de seconde main, mais aussi dans des magasins spécialisés qui fleurissent ces dernières années. Vous devriez aussi trouver votre bonheur, tant sur des sites de seconde main que sur eBay. Enfin, pour certaines pièces très rares, des ventes aux enchères sont même parfois organisées.Par Gaëlle Hoogsteyn.