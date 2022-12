Le "phishing" et d'autres formes de criminalité informatique sont en progression constante, ressort-il du Moniteur de sécurité 2021 publié jeudi par la police fédérale. Cette enquête a été menée auprès de 400.000 citoyens âgés de 15 ans ou plus, avec un taux de réponse de 25%.

40,1% des répondants déclarent avoir été victimes de "phishing" au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité.

Un tiers des personnes interrogées (33,3%) disent avoir été victimes d'escroqueries sur Internet au moins une fois et 8,3% de piratage informatique. Cela concerne autant les tentatives que les faits ayant permis à des cybercriminels de subtiliser des données ou des informations bancaires dans le but de voler de l'argent.

Parmi tous les Belges ayant été victimes d'escroquerie sur Internet au cours de l'année écoulée, seuls 10% ont porté plainte. Concernant le "phishing" et le piratage informatique, les taux de plainte s'élèvent respectivement à 6,6% et à 9,5%, selon l'enquête. Les faits de cybercriminalité font en effet partie des faits criminels les moins signalés, pointe le Moniteur.

Le Moniteur de sécurité concentre les résultats d'un questionnaire envoyé aux Belges et portant sur les problèmes de voisinage, le sentiment d'insécurité, la victimisation, leur propension à porter plainte et leur satisfaction par rapport au fonctionnement de la police. Il s'agit de la dixième édition de l'enquête.

