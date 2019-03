Le nombre de cas de hameçonnage a triplé l'an dernier, avec un butin de 8 millions d'euros

En dépit de tous les avertissements, le nombre de cas de fraude à la banque en ligne (phishing) a encore augmenté en 2018, s'inquiète mardi Febelfin. La fédération du secteur financier a ainsi recensé 9.747 cas d'hameçonnage l'an dernier, soit trois fois plus qu'en 2017. Si les criminels dérobent régulièrement de petits montants, au bout du compte, leur butin est considérable et a dépassé les 8 millions d'euros (contre 2,5 millions un an plus tôt).