Quels cadeaux techno sous le sapin? Voici les 5 produits incontournables qui ont séduit le coeur des technophiles cette année.

Samsung The Premiere: un projecteur XXL à focale ultra-courte

Samsung The Premiere: un projecteur XXL à focale ultra-courteAlors que l'ère du streaming a fait basculer le cinéplex sur l'écran de nos smartphones, tout cinéphile sait qu'un home cinéma sérieux est encore plus croustillant avec un projecteur. Peu de projecteurs sont aussi capables de vous donner l'impression d'être au cinéma que le dernier-né de Samsung, le Premiere LSP9T. Grâce à sa focale ultra-courte, il suffit de le placer à 10 cm du mur pour qu'il produise une image XXL, nette et cristalline de 120 pouces. Cet appareil, le premier de son genre à offrir une prise en charge HDR10+, dispose également d'un mode spécial UHD Filmmaker qui supprime tout effet de lissage afin que vous puissiez regarder votre film préféré exactement comme il a été conçu par le réalisateur. Un de nos plus grands coups de coeur de 2021.Prix : 3500 euros.Oculus Quest 2: le casque VR tout-en-unSi le Quest a représenté le moment où les casques d'Oculus ont commencé à être à la hauteur de leur potentiel, le Quest 2 propulse définitivement la réalité virtuelle dans le monde réel. À la portée de chacun. Le deuxième casque autonome de la filiale de Meta Platforms/Facebook est un pas de géant : plus petit, plus léger et, surtout, plus puissant que son prédécesseur. Il est également doté de l'écran le plus net jamais conçu par Oculus, avec 50 % de pixels en plus, de sorte que les jeux incontournables comme Superhot VR, Apex Construct et Vader Immortal sont plus beaux que jamais. Mieux encore, l'appareil pourra à terme prendre en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui l'alignera sur ses homologues connectés à un ordinateur de bureau. Cela promet de rendre les jeux et les expériences VR plus satisfaisants que jamais. À essayer les yeux grand ouverts !Prix : à partir de 349 euros.Beosound Emerge: l'enceinte de bibliothèque de Bang & OlufsenSi vous recherchez une enceinte qui se glisse discrètement sur votre étagère, ne cherchez pas plus loin que le Beosound Emerge de Bang & Olufsen. Cette enceinte compacte (25,5 x 16,5 x 6,7 cm) prend en charge Apple Airplay 2, Google Chromecast, le Bluetooth et Spotify pour diffuser tout ce que vous désirez. Discrète et puissante, elle peut également être associée à n'importe quelle enceinte connectée de B&O pour diffuser de la musique en mode multiroom, dans toute la maison, et dispose d'une radio et d'un microphone intégrés pour le contrôle vocal. La société danoise connue pour son design ne faillit pas ici, proposant soit une version dorée du Beosound Emerge avec un "couvercle" en bois de chêne, soit de l'aluminium de haute qualité Black Anthracite avec une grille perlée.Prix : 599 euros.Sennheiser HD 400 PRO: un casque pour ceux qui font le sonIl aura fallu attendre très longtemps pour voir débarquer un nouveau audio professionnel chez Sennheiser, mais ça y est, le constructeur vient de sortir son HD 400 Pro. Casque ouvert, circum-auriculaire, pensé pour le mixage, le montage et le mastering, il s'adresse autant aux pros du studio qu'aux podcasteurs et aux DJs. Son atout : il délivre un son archi-neutre, cristallin, avec un spectre suffisamment large et spacieux pour reproduire de manière naturelle et dans le détail tout ce que vous avez enregistré. Précisément. Le HD 400 Pro s'accompagne de deux câbles amovibles, un spiralé de 3 m et un droit de 1,8 m, se terminant tous deux par un connecteur mini-jack 3,5 mm. Un adaptateur jack 6,35 mm est également fourni. Si vous recherchez une option sonore de premier ordre pour vos créations musicales, ce casque est fait pour vous.Prix : 249 euros.Cowboy 4: la mobilité intelligente avec cockpit intégréNationalité : belge. Couleur : noir mat, sable ou gris. Autres signes particuliers : particulièrement intelligent, sportif et électrique... il se recharge en trois heures trente pour offrir 70 km d'autonomie. Rien d'étonnant qu'avec un pedigree pareil, le Cowboy 4e génération soit en train de conquérir l'Amérique. Conçu par des ingénieurs de pointe et assemblé en Europe, ce vélo urbain ultra-connecté est composé de plus de 200 éléments réalisés sur mesure. Grâce à un nouveau moteur intégré au moyeu arrière, le Cowboy 4 développe 50 % de puissance en plus. Résultat : on a cette incroyable sensation de glisser sans effort sur les pavés, sans se soucier des changements de vitesse et du reste, puisque tout est intuitif et sans boutons superflus. Avec un look retravaillé dans le détail, il est désormais disponible en deux versions : le Cowboy 4 qui conserve son look et sa position classique, alors que le Cowboy 4 ST (pour step through - à cadre bas) ouvre la voie à d'autres styles, tailles, et besoins. Parmi les nouveautés, on notera aussi la présence d'un cockpit intégré dans la potence du vélo, une appli truffée de nouvelles fonctionnalités (avec statistiques fitness, monitoring de la qualité de l'air, alertes météo, etc.), ainsi qu'un système de recharge sans fil du smartphone. Surtout, le Cowboy 4 est un vélo d'une beauté rare. Il a d'ailleurs décroché le Red Dot Best of the Best 2021 Design Award. De quoi vous convaincre d'abandonner définitivement votre véhicule thermique.Prix : 2 590 €, garde-boue compris.