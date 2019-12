Appareils photos hybrides, écouteurs bluetooth et enceintes audio 3D, montres connectées... L'année 2019 aura été marquée par une panoplie d'innovations. Voici notre best of. A placer sous le sapin.

Il n'y a pas d'innovation sans désobéissance. Et fort heureusement, la high-tech millésimée 2019 a réussi à contrecarrer une certaine tendance à la banalisation... Rayon audio, d'abord, l'année a été marquée par l'arrivée de la musique en 3D. Fin septembre, Amazon présentait l'Echo Studio, une enceinte conçue pour restituer le son en relief à 360°. Un mois plus tard, Sony lançait un catalogue de morceaux encodés en 3D. Même démarche auprès de l'allemand Sennheiser. Aujourd'hui, ce précurseur de la technologie binaurale, développe des catalogues audio 3D avec les plus grandes maisons de disques comme Universal Music et Warner Music. Enceintes spécialisées, enregistrements optimisés : une nouvelle forme d'expérience audio apparaît dans les rayons.

Les écrans, quant à eux, sont toujours plus grands, toujours plus détaillés. A l'instar du Samsung Qled 82Q950R 8K, dévoilé à l'IFA, le grand salon de la technologie de Berlin. Fleuron de la marque, ce téléviseur mesure 2,50 m de diagonale ! Une taille d'image qui lui confère une ultra-haute définition 8K, soit 7680 x 4320 pixels, 16 fois plus que la HD conventionnelle. Quant à la technologie Oled - réputée pour la profondeur des noirs de l'image, mais jusqu'ici très coûteuse -, elle se démocratise enfin cette année. La plupart des téléviseurs se dotent désormais d'un processeur d'image basé sur l'intelligence artificielle qui garantit des couleurs riches et une image détaillée, afin de profiter pleinement de la définition 4K ultra-HD.

Une plus grande liberté

2019 aura aussi marqué le décollage tant annoncé des montres connectées. Environ 50 millions de ces accessoires ont été vendus cette année, soit plus du double de ce que l'horlogerie suisse écoule chaque année. Coach sportif pour les uns, assistant médical pour les autres, ou encore accessoire de luxe, les smartwatches évoluent en fonctions comme en style. En 2019, elles ont amélioré leurs électrocardiogrammes et capteurs de sommeil, boosté leur autonomie et donnent des conseils vocaux comme la Samsung Galaxy Watch Active 2 qui encourage les sportifs pendant les exercices. Surtout, elles permettent enfin de lâcher un peu notre smartphone, en permettant de répondre aux appels.

Rayon photo, enfin, le marché se recentre sur celle qu'on peut qualifier de " sérieuse ". Les boîtiers sont de plus en plus haut de gamme, les optiques de plus en plus " pro " et les fonctionnalités de plus en plus avancées (rafales de compétition, vidéo 4K Cinéma, etc.). S'il existe encore des modèles pas trop chers, c'est pourtant bien le segment des appareils hybrides qui s'impose face aux smartphones. Nos coups de coeur : le X-T3 de Fujifilm (1.399 euros), le Panasonic Lumix S1R (3.499 euros) et le Sony Alpha 7R IV (3.999 euros). Que vous soyez fou de grands capteurs, digital nomade ou grand aventurier, il y en a pour tous les goûts cet hiver. Mais il faudra y mettre le prix.

Par Rafal Naczyk

DJI Mavic mini un drone pour filmer comme au cinéma © photos pg Pour les amateurs de sensations fortes, les drones pourraient presque remplacer une Ferrari. Parmi la multitude de produits disponibles, le DJI Mavic Mini se démarque par sa caméra 4K, ses détecteurs d'obstacles et son suivi automatique d'un sujet. Equipé d'une caméra stabilisée sur trois axes et d'un mode spécial " cinéma ", il garantit d'excellentes prises de vues en altitude. Capable de voler pendant 30 minutes, il peut réagir à des commandes gestuelles. Le pilotage de ce modèle est un vrai plaisir. Plusieurs réglages, accessibles dans l'application, permettent de contrôler l'altitude maximale de l'appareil, le périmètre à ne pas dépasser ou encore le format d'image à utiliser. Deux pinces rétractables, en bas de la télécommande, permettent de bloquer le smartphone utilisé comme écran pour la caméra du drone mais aussi pour les paramètres généraux et les réglages de prises de vues. Une taille de guêpe et un prix cassé pour ce modèle ultraléger et facile à piloter. - Prix indicatif : 399 euros

Polaroid OneStep+ l'instantané revisité © photos pg Au bord de l'agonie au début des années 2000, Polaroid refait surface avec le OneStep+. Réincarnation du mythique appareil photo instantané des années 1970, il en reprend les lignes, mais intègre désormais la dimension essentielle prise par les réseaux sociaux. Enrichi de nouvelles fonctionnalités, OneStep+ est ainsi couplé à une application smartphone et connecté en Bluetooth. Celle-ci permet de déclencher l'appareil à distance, de gérer la double exposition ou encore de jouer avec une lumière devant l'objectif. L'impression des clichés, quant à elle, passe toujours bien évidemment par le papier aux bords blancs qui a fait les beaux jours de la marque. Enfin, et alors que les batteries étaient jusque-là contenues dans le boîtier film à intégrer et non dans l'appareil, il est désormais possible de recharger le OneStep + via un port micro-USB. C'est l'" arme idéale " pour immortaliser les réveillons entre amis et en conserver des souvenirs, pour une fois non dématérialisés. - Prix indicatif : 99 euros

Huawei Watch GT 2 élégante et endurante © photos pg Dans l'ombre des excellents Apple Watch Series 5 et Garmin Fenix 6, Huawei a présenté une nouvelle collection de montres connectées cet automne. Equipée d'un écran en verre 3D et déclinée en deux tailles (42 et 46 mm), la Huawei Watch GT 2 se distingue par son élégance, ses fonctionnalités et surtout son endurance. Avec ses deux semaines d'autonomie (tests à l'appui), elle met une claque à l'Apple Watch et ses 18 heures d'utilisation continue. Truffée de capteurs (GPS, rythme cardiaque, pression de l'air), la montre conviendra également aux sportifs, aussi bien en intérieur (natation, athlétisme, fitness) qu'en extérieur (escalade, trail, randonnée). Elle assure un bon suivi de vos activités. La mesure du rythme cardiaque et la fonction analyse du sommeil sont complétées par un capteur de stress. Coté logiciel, le constructeur chinois a préféré utiliser son propre logiciel, LiteOS, plutôt que Wear OS de Google (trop énergivore). Ce qui ne vous empêche pas de répondre à vos appels directement sur la montre, grâce au micro intégré. Ni d'écouter vos musiques préférées. La connectivité Bluetooth permet même de relier des écouteurs sans fil directement à la montre. De quoi ravir les joggers fatigués de courir avec leur smartphone. - Prix indicatif : 249 euros pour le modèle 46 mm et 229 euros pour le 32 mm

Sonos Move l'enceinte nomade ultra polyvalente © photos pg Le constructeur américain Sonos a profité du salon IFA de Berlin début septembre pour présenter sa première enceinte nomade. A l'intérieur, elle se connecte classiquement en wifi et se contrôle avec l'application dédiée du constructeur. A l'extérieur, loin de tout réseau domestique, il est possible de la contrôler en Bluetooth. A l'écoute, la Sonos Move révèle de puissantes basses avec des médiums hauts niveaux. A noter que les aigus restent légèrement en retrait. Petite nouveauté : cette enceinte bénéficie d'un mode Auto Trueplay. Plus besoin de configurer manuellement l'enceinte. Grâce à un accéléromètre intégré, la Move se réétalonne toutes les 30 secondes afin d'optimiser le son à son environnement. Cette enceinte très complète donne aussi accès à Alexa et à Google Assistant ainsi qu'à une centaine de services de streaming. Autre avantage : elle est conçue pour résister aux chutes, aux chocs, à l'humidité (mais tout de même pas aux fortes pluies), à la poussière, aux rayons UV et aux températures extrêmes (norme IP 56). Un must. - Prix indicatif : 399 euros

Sony Bravia AG9 Master-series l'Oled haut de gamme La série de téléviseurs Bravia Masters de Sony est sans doute l'une des plus réussies de l'année. Au sein de cette gamme d'exception, le AG9 se détache grâce à ses performances en termes de qualité d'image - notamment ses contrastes infinis et la profondeur de ses noirs - et à son bon rapport qualité-prix. Image Oled ultra-lumineuse, fidélité des couleurs, design industriel unique et qualité audio très au dessus de la moyenne sont ses forces. Sur ce modèle, le système audio Acoustic Surface évolue légèrement : avec deux tweeters et deux woofers, l'écran peut remplacer une voie centrale dans un système home cinéma. Très pratique, surtout s'il est accroché au mur. D'un design superbe, l'écran offre une double compatibilité HDR et un son Dolby Atmos bluffant. Petit plus : le micro intégré au téléviseur permet un contrôle vocal mains libres, de quoi rendre la télécommande presque inutile. Avec une calibration d'usine parfaite et un sans faute en navigation grâce à Android TV, le téléviseur de Sony est une véritable référence sur le marché. Prix indicatif : 1.999 euros (55 pouces) ou 2.999 (65 pouces)

Sony WF-1000XM3 des écouteurs immersifs et endurants Sony WF-1000XM3 Après avoir coupé le cordon, les écouteurs Bluetooth veulent maintenant éliminer les bruits ambiants. En miniaturisant la puce utilisée dans ses gros casques stéréo, Sony réussit son coup et dote ses nouveaux écouteurs WF-1000XM3 d'un noise cancelling qui fonctionne à merveille. Le confort de ces buds est hyper-convaincant, tout comme la signature sonore, très équilibrée. On apprécie surtout la nouvelle fonctionnalité " 360 Reality Audio " qui permet de vivre une immersion audio aussi vraie que dans une salle de concert. L'ensemble est tout sauf agressif, on a droit à une belle scène sonore, aérée, aux détails précis. Côté pratique, une surface tactile est intégrée sur chacun des écouteurs. Elle permet de contrôler la lecture (pause, chanson suivante), mais aussi d'entendre l'extérieur sans avoir à les enlever, simplement en y maintenant son doigt appuyé. Grâce à un bel étui qui sert aussi de capsule de recharge, l'autonomie de ces écouteurs dépasse celle de nombreux concurrents, même haut de gamme (6h30 sur une charge avec réduction de bruit). Endurants et offrant un son de très grande qualité, ils constituent notre référence de l'année. - Prix indicatif : 249,99 euros

OnePlus 7T le smartphone star de cette fin d'année OnePlus 7T Commercialisé à moins de 600 euros, le OnePlus 7T est notre coup de coeur de fin d'année. Grâce à son écran 90 Hz et à sa surcouche OxygenOS, ce mobile fournit une expérience proche de la perfection. Extrêmement aboutie, l'édition 7T subtilise au OnePlus 7 Pro ses quelques fonctions exclusives. Comme le système de retours haptiques qui se montre particulièrement convaincant. Il suffit d'écrire un message en tapotant sur le clavier pour le constater : on a l'impression de toucher de véritables touches physiques. Une seule configuration est proposée par la marque : 8 Go de Ram et offre 128 Go de stockage interne. Fluidité de navigation au top, triple appareil photo, charge vraiment rapide, processeur Snapdragon 855+ gonflé à bloc... Le 7T donne aussi la garantie des mises à jour Android pendant plusieurs années. C'est bien un smartphone haut de gamme. - Prix indicatif : 599 euros