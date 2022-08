Jamais il ne s'est vendu autant de casques sans fil à réduction de bruit. Face aux géants Sony et Apple, les marques audiophiles tentent de batailler à armes égales. Deux nouveaux modèles s'affrontent dans l'arène : le Momentum 4 Wireless de Sennheiser et le PX7 S2 de Bowers & Wilkins. Trends/Tendances refait le match.

Vous cherchez les meilleurs écouteurs sans fil que l'on puisse acheter cette année ? Vous visez la crédibilité d'une marque, une bonne autonomie et des performances hi-fi ? Il était inévitable que le lancement par Apple d'une paire de casques antibruit sans fil à un prix grotesque ouvre la voie à des modèles plus haut de gamme. L'été est la saison à laquelle les cadors de l'audio sortent leurs meilleurs modèles. Et leurs griffes... Car jamais, il ne s'est vendu autant de casques sans fil à réduction de bruit. Sur un marché qui pèse désormais près de 800 millions de dollars, tous visent le haut du podium. Si des marques comme Bose et Apple continuent à épater la galerie, le roi actuel des casques sans fil à réduction de bruit est le WH-1000XM5 de Sony. Mais deux nouveaux produits visent à lui damer le pion. Nous les avons testés.

...

Vous cherchez les meilleurs écouteurs sans fil que l'on puisse acheter cette année ? Vous visez la crédibilité d'une marque, une bonne autonomie et des performances hi-fi ? Il était inévitable que le lancement par Apple d'une paire de casques antibruit sans fil à un prix grotesque ouvre la voie à des modèles plus haut de gamme. L'été est la saison à laquelle les cadors de l'audio sortent leurs meilleurs modèles. Et leurs griffes... Car jamais, il ne s'est vendu autant de casques sans fil à réduction de bruit. Sur un marché qui pèse désormais près de 800 millions de dollars, tous visent le haut du podium. Si des marques comme Bose et Apple continuent à épater la galerie, le roi actuel des casques sans fil à réduction de bruit est le WH-1000XM5 de Sony. Mais deux nouveaux produits visent à lui damer le pion. Nous les avons testés.Bowers & Wilkins PX7 S2 : le luxe de la musicalité Hi-FiClassé dans le top 5 mondial des meilleures marques audio, Bowers & Wilkins vient de lancer son nouveau casque sans fil à réduction de bruit : le PX7 S2. Successeur du très bon PX7 lancé en 2020, cette nouvelle itération porte en elle de véritables améliorations. Conformément à la philosophie de l'entreprise, le PX7 S2 a été conçu pour fournir le "son le plus pur et le plus proche des intentions de l'artiste". Impressionnant sur le papier, l'est-il aussi sur les oreilles ? Nettes améliorationsLe PX7 S2 vise à porter les performances à un niveau supérieur grâce à une toute nouvelle plateforme acoustique. Il est équipé de nouveaux haut-parleurs de 40 mm spécialement conçus pour offrir une réponse ultra-rapide et reproduire chaque nuance d'un morceau, tout en maintenant la distorsion au minimum. Les haut-parleurs sont également inclinés vers l'oreille pour un son plus authentique et naturel. Très esthétiques, les PX7 S2 sont faits de matériaux soigneusement choisis, assemblés avec soin. Principalement constitués de cuir rempli de mousse à mémoire de forme, les Bowers & Wilkins PX7 S2 sont confortables à porter, même pour l'équivalent d'un vol long-courrier. Oui, avec 307 g au compteur, ils sont presque 60 g plus lourds que le WH-1000XM5 de Sony, un poids plume, mais une fois qu'on les porte, on ne le sent pas. En ce qui concerne le contrôle, les écouteurs ne disposent pas des options les plus variées de certains concurrents, mais ce qu'ils ont est très bien implémenté. Les commandes physiques s'étendent aux boutons pour le volume haut/bas, lecture/pause, saut vers l'avant/vers l'arrière et mise en marche/arrêt/appairage Bluetooth sur le bord de l'écouteur droit, juste au-dessus de la prise USB-C. L'autonomie a aussi été corrigée et atteint raisonnablement 30 heures de lecture, avec la fonction de charge rapide de plus en plus commune permettant sept heures de lecture à partir d'une charge de seulement 15 minutes. Le test des oreillesLa qualité du son et les performances sont les points sur lesquels les PX7 S2 excellent vraiment. Leur son est exceptionnel, et même, osons le dire, "glorieux". La tonalité est cohérente, et des basses fréquences (profondes et texturées) aux hautes fréquences (poliment brillantes et substantielles), les Bowers & Wilkins sont parfaitement équilibrés. Les niveaux de détail sont impressionnants, voire stupéfiants, et ils dessinent une scène sonore substantielle et bien organisée. Cependant, c'est dans les médiums que les Bowers & Wilkins concentrent leurs véritables talents. Le casque transporte tellement d'informations qu'un chanteur ne peut s'empêcher de donner l'impression d'être un individu réel, à côté de vous, capable d'exprimer explicitement ses émotions et son attitude.Notre verdictNous sommes impressionnés par la signature sonore du PX7 S2, ample et pure, et par ses finitions résolument haut de gamme. Si elle reste légèrement en retrait face aux flagships de Sony et de Sennheiser, l'annulation du bruit a été nettement améliorée. Le PX7 S2 donne la priorité à la qualité du son, et vous aurez du mal à trouver des performances audio plus convaincantes. On regrette toutefois le manque de commandes tactiles sur le casque, habilement exploitées par la concurrence. Mais les prouesses de Bowers & Wilkins en matière de traitement des signaux numériques tout comme la prise en charge du codec Bluetooth aptX Adaptive, propulsent ce casque au sommet en termes de rendu et de résolution sonore.Sennheiser Momentum 4 Wireless : un son propre et une autonomie recordSennheiser, leader historique du marché des casques et écouteurs, n'est pas du genre à se précipiter. Le fabricant allemand a pris son temps avant de répondre à l'engouement pour les casques audio à réduction de bruit. Sans surprise, le Momentum Wireless de quatrième génération est un modèle haut de gamme, rassurant et au son très travaillé. Un casque qui reprend le meilleur de sa lignée, mais qui gagne aussi de nombreuses fonctions et améliorations. Avec une autonomie d'une semaine (60 heures d'utilisation), un confort réel grâce à une taille plus réduite et de nombreuses options de personnalisation, la marque dit de ce Momentum 4 qu'il est "encore plus efficace en termes d'écoute et de réduction de bruit active". Que vaut-il réellement ?Un confort retravailléOn ne change pas, ou peu, une formule qui gagne. À l'intérieur des écouteurs, on retrouve des transducteurs électrodynamiques de 42 mm propres à Sennheiser. Une combinaison déjà présente sur la précédente version, mais dont la calibration sonore a été retravaillée. La modernisation du casque passe aussi par un design beaucoup plus épuré. Un choix réalisé pour optimiser le confort. De fait, ces Momentum 4 Wireless sont très légers, habillés d'un beau tissu gris texturé et vraiment doux sur les oreilles. Leur autonomie de 60 heures est au-dessus de la mêlée, puisqu'elle affiche le double du WH-1000XM5 de Sony. Résultat : il peut être porté plusieurs heures durant, avec une seule recharge par semaine. Tests à l'appui, 10 minutes de charge suffisent pour offrir 6 heures d'écoute. La transmission sans fil adopte le Bluetooth 5.2 (multipoints) et les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive (l'aptX LL disparaît au profit de ce dernier). Le dernier fleuron de Sennheiser adopte aussi un panneau tactile sensitif pour les commandes habituelles. Nous avons aimé la façon de s'allumer automatiquement du casque lorsque vous le posez sur les oreilles. Il s'éteint aussi automatiquement après 15 minutes si vous cessez de les utiliser. Au fil des écoutes, c'est un gain de confort très appréciable. En outre, quatre microphones ainsi qu'un système de suppression automatique du bruit du vent sont dorénavant assignés au kit mains-libres avec, à la clé, une captation vocale de meilleure qualité. Le test des oreillesLes Momentum 4 Wireless délivrent un son très propre, précis et d'un équilibre légèrement descendant. À bas niveau, la restitution paraît assez sage. Mais dès que l'on pousse les décibels, on apprécie des timbres qui ont beaucoup de charpente, de la chaleur et de la générosité. Il y a un bon impact. Les basses roucoulent. La scène sonore est d'une excellente ampleur, donnant une sensation d'espace et d'aération assez sensationnelle. La profondeur dans les graves et la tenue en puissance sont également relativement exceptionnelles. On peut monter le volume très fort sans remarquer de trace de saturation. La restitution conserve sa consistance, son aération, sa lisibilité. Musicalement parlant, les Sennheiser Momentum 4 Wireless ne nous ont pas autant séduits que le SX7 S2 de Bowers & Wilkins, mais ils sont d'un meilleur niveau que le casque d'Apple, voire celui de Sony.Notre verdictSennheiser signe un quasi-sans-faute avec ce casque, qui combine un son riche et puissant, une réduction active du bruit très efficace et une autonomie record de 60 heures. Avec un son équilibré et précis, une belle scène sonore, des formes très confortables, et une application qui permet de créer un profil sonore personnalisé, les Momentum 4 Wireless ont tout pour eux. Même leur prix. Peut-être la meilleure alternative à Apple, Bose ou Sony si vous préférez que votre musique soit plus vivante qu'analytique.