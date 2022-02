Le spécialiste allemand Devolo lance un appareil hybride : un adaptateur qui combine la dernière norme Wi-Fi 6 et CPL sur les réseaux domestiques. Une première. La solution que tout le monde attend ? Nous l'avons testé.

Avec le télétravail, le streaming et les appels vidéo, un réseau Wi-Fi stable et rapide comme l'éclair est plus important que jamais. Seulement, quand on est plusieurs à se partager le même réseau sans fil ou à multiplier les appareils connectés dans une grande maison, c'est souvent l'embardée. Comment résoudre ce problème lorsqu'un répéteur WiFi n'est pas à la hauteur ?

Annoncée comme une révolution sous les chaumières, la dernie?re cre?ation de Devolo combine deux technologies. Pour la premie?re fois, un fabricant marie le CPL (Courant Porteur en Ligne) et la plus re?cente norme du sans-fil : le Wi-Fi 6. Derrie?re son appellation technique (802.11 ax), celle-ci peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 800 Mb/s, et mieux ge?rer des re?seaux comportant plusieurs appareils ou/et utilisateurs.

Au WiFi 6 s'ajoute une technologie qui permet de surmonter les distances et les obstacles dans la maison, en tirant parti d'un élément dont toutes les maisons sont dotées : le câblage électrique. Le courant porteur en ligne (CPL) "injecte" le signal Internet numérique dans le courant alternatif qui circule dans les câbles de votre maison. En d'autres termes, le Devolo Magic 2 WiFi 6 permet de transformer n'importe quelle prise de courant en un point d'accès à Internet. Cela permet d'avoir une couverture réseau optimale qui n'est pas impactée par des éléments comme les murs porteurs, le plancher d'étage ou même certains appareils électriques qui font des interférences comme le micro-ondes.

© pg

Comment ça fonctionne ?

Le Multiroom Kit du fabricant allemand comprend un boi?tier (filaire) a? connecter au routeur et deux adaptateurs (filaire + WiFi) a? inse?rer dans des prises de courant du logement. L'installation se fait sur le principe du plug-and-play, comprenez qu'il suffit de brancher les adaptateurs sur une prise de courant, puis de relier le boîtier principal à la box internet pour que l'ensemble fonctionne.

Quel résultat ?

Selon le fabricant, le systeème permet d'atteindre 1800 Mb/s en WiFi et 2400 Mb/s en filaire. Dans les faits, ce ne sera pas toujours le cas, puisque même sur une installation récente, il est difficile de dépasser les 200 Mb/s dans les différentes pièces du logement. Ce qui reste, somme toute, une belle performance. Ces vitesses maximales theéoriques dépendent largement de la qualité du cablage, du nombre d'étages, mais aussi de la puissance du signal internet (variable selon le fournisseur d'acce?s)... Il faut le garder à l'esprit.

Notre verdict

Convaincant par sa simplicité d'utilisation et ses performances globalement correctes, ce Magic 2 WiFi 6 constitue une des solutions actuelles les plus performantes pour ame?liorer son re?seau domestique. Son véritable atout : il utilise la technologie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Derrière ce nom un peu barbare se trouve un système ultramoderne qui permet à des dizaines d'appareils d'utiliser le même réseau sans perte de performance. Un confort appréciable pour les familles, particulièrement aux heures de pointe quand tous les membres du foyer se connectent simultanément à leurs services en ligne préférés (streaming vidéo et musical, jeu vidéo en ligne, TV numérique, visioconférence, etc.). Et rien que pour cette facilité, c'est effectivement magique.

Prix : à partir de 239,90 euros © pg

Les + - Installation plug'n'play - Débits corrects en CPL - Bonnes performances en sans-fil - Réseau Wi-Fi Mesh

Les - - Boîtiers relativement imposants - Vitesses de pointe encore très théoriques - Tarif élevé

Avec le télétravail, le streaming et les appels vidéo, un réseau Wi-Fi stable et rapide comme l'éclair est plus important que jamais. Seulement, quand on est plusieurs à se partager le même réseau sans fil ou à multiplier les appareils connectés dans une grande maison, c'est souvent l'embardée. Comment résoudre ce problème lorsqu'un répéteur WiFi n'est pas à la hauteur ?Annoncée comme une révolution sous les chaumières, la dernie?re cre?ation de Devolo combine deux technologies. Pour la premie?re fois, un fabricant marie le CPL (Courant Porteur en Ligne) et la plus re?cente norme du sans-fil : le Wi-Fi 6. Derrie?re son appellation technique (802.11 ax), celle-ci peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 800 Mb/s, et mieux ge?rer des re?seaux comportant plusieurs appareils ou/et utilisateurs.Au WiFi 6 s'ajoute une technologie qui permet de surmonter les distances et les obstacles dans la maison, en tirant parti d'un élément dont toutes les maisons sont dotées : le câblage électrique. Le courant porteur en ligne (CPL) "injecte" le signal Internet numérique dans le courant alternatif qui circule dans les câbles de votre maison. En d'autres termes, le Devolo Magic 2 WiFi 6 permet de transformer n'importe quelle prise de courant en un point d'accès à Internet. Cela permet d'avoir une couverture réseau optimale qui n'est pas impactée par des éléments comme les murs porteurs, le plancher d'étage ou même certains appareils électriques qui font des interférences comme le micro-ondes.Comment ça fonctionne ?Le Multiroom Kit du fabricant allemand comprend un boi?tier (filaire) a? connecter au routeur et deux adaptateurs (filaire + WiFi) a? inse?rer dans des prises de courant du logement. L'installation se fait sur le principe du plug-and-play, comprenez qu'il suffit de brancher les adaptateurs sur une prise de courant, puis de relier le boîtier principal à la box internet pour que l'ensemble fonctionne.Quel résultat ?Selon le fabricant, le systeème permet d'atteindre 1800 Mb/s en WiFi et 2400 Mb/s en filaire. Dans les faits, ce ne sera pas toujours le cas, puisque même sur une installation récente, il est difficile de dépasser les 200 Mb/s dans les différentes pièces du logement. Ce qui reste, somme toute, une belle performance. Ces vitesses maximales theéoriques dépendent largement de la qualité du cablage, du nombre d'étages, mais aussi de la puissance du signal internet (variable selon le fournisseur d'acce?s)... Il faut le garder à l'esprit.Notre verdictConvaincant par sa simplicité d'utilisation et ses performances globalement correctes, ce Magic 2 WiFi 6 constitue une des solutions actuelles les plus performantes pour ame?liorer son re?seau domestique. Son véritable atout : il utilise la technologie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Derrière ce nom un peu barbare se trouve un système ultramoderne qui permet à des dizaines d'appareils d'utiliser le même réseau sans perte de performance. Un confort appréciable pour les familles, particulièrement aux heures de pointe quand tous les membres du foyer se connectent simultanément à leurs services en ligne préférés (streaming vidéo et musical, jeu vidéo en ligne, TV numérique, visioconférence, etc.). Et rien que pour cette facilité, c'est effectivement magique.