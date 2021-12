Le service de cloud (informatique à distance) d'Amazon était partiellement en panne mardi, affectant certains des nombreux clients du leader mondial du secteur, d'après le groupe américain et des rapports d'utilisateurs.

"Nous avons constaté un impact pour plusieurs API (interfaces de programmation) dans la région est des Etats-Unis", a confirmé Amazon Web Services (AWS), la branche de l'entreprise dédiée au cloud, sur son site de suivi du bon fonctionnement de ses services.

"Nous avons identifié l'origine du problème et nous travaillons activement à le réparer", a ajouté AWS.

D'après le site spécialisé Gizmodo, la plateforme de commerce en ligne d'Amazon, le service de streaming Disney+ et l'application de paiement Venmo (Paypal) étaient affectés par la panne.

Le site des relations investisseurs de Twitter, où une conférence avec le nouveau patron Parag Agrawal devait être retransmise en direct, affichait ce message: "nous faisons face à un problème de connexion au réseau d'AWS" qui hébergeait la conférence de Twitter.

"Cette conférence est enregistrée et sera mise en ligne dès que le réseau sera de nouveau opérationnel", ajoutait Twitter.

Contactée, Amazon n'a pas donné plus de précisions. Son site indique néanmoins que la panne touche aussi "certains outils de contrôle et de réponse aux incidents", d'où des retards dans sa communication sur le problème.

