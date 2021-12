La société chinoise d'intelligence artificielle SenseTime a annoncé lundi le report de son introduction à la Bourse de Hong Kong pour un montant de 767 millions de dollars (679 millions d'euros) après sa récente inscription sur la liste noire américaine.

Le Trésor Américain a annoncé vendredi qu'il plaçait cette entreprise chinoise sur la liste noire pour sa technologie de reconnaissance faciale visant la minorité ouïghoure.

Cette annonce a aussitôt fait planer une menace sur son introduction en Bourse, qui devait avoir lieu le 17 décembre.

Dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong, elle a fait état lundi d'un report de sa cotation "afin de préserver les intérêts des investisseurs potentiels", qui doivent évaluer les conséquences de cette inscription sur la liste noire.

SenseTime a cependant affirmé rester "déterminée" à être prochainement cotée et s'est engagée à rembourser intégralement ceux qui ont déjà investi.

L'inscription sur cette liste noire rend pratiquement impossible la participation des banques américaines ou de ressortissants américains dans des sociétés cotées à Hong Kong.

Cette entreprise chinoise a, selon le Trésor, "mis en avant sa capacité à identifier les Ouïghours portant une barbe, des lunettes de soleil et un masque" pour servir la surveillance policière au Xinjiang.

Washington avait déjà placé l'entreprise sur la liste noire du ministère américain du Commerce en 2019, lui interdisant de vendre sa technologie.

SenseTime a vivement critiqué cette décision, affirmant dans un communiqué publié ce week-end qu'elle était "prise au milieu de tensions géopolitiques".

"Nous nous opposons fermement à cette inscription et aux accusations dont nous sommes l'objet. Ces accusations sont infondées et reflètent une perception fondamentalement erronée de notre entreprise", a déclaré la société.

