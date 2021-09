Sony a inventé une enceinte qui va révolutionner votre intérieur. Écouter de la musique comme si vous étiez non pas devant la scène, mais entouré de musiciens ? C'est désormais possible. Et ça donne des frissons. Voici notre test.



...

La SRS-RA5000 est une enceinte audio spatiale. La première à avoir été conçue pour utiliser le nouveau format "360 Reality Audio", sorte de Dolby Atmos pour la musique développé par le constructeur japonais. Jusqu'à présent, seuls certains casques et écouteurs adoptaient cette technologie de son 3D. Désormais, elle fait son incursion dans votre salon.Qu'est-ce que le 360 Reality Audio ?Lancé en 2019 par Sony, le format 360 Reality Audio promet de plonger littéralement les auditeurs dans la musique, en simulant une écoute immersive. Derrière cette appellation se cache le format MPEG-H 3D Audio. Ce codec permet de prendre en compte au moment de l'enregistrement la position, la distance et l'angle des instruments dans le studio. Chaque instrument est traité en "objet" qui peut être placé n'importe où dans un espace à 360 degrés.Un format qui se démocratisePour orchestrer cette petite révolution, Sony s'est lancé dans la création d'un écosystème que les créateurs et les producteurs doivent adopter pour enregistrer les oeuvres musicales. En négociation avec plusieurs majors du disque, le géant japonais élargit d'année en année son catalogue. Mais pour l'heure, seules les plateformes Amazon Music HD, Deezer, ou encore Tidal et Qobuz portées sur le Hi-Res Audio et des fichiers FLAC, adoptent cette technologie. Encore faut-il avoir un équipement audio compatible avec ce nouveau standard. Si plusieurs produits seront compatibles chez Sonos, McIntosh, Sennheiser, Denon ou encore Marrantz, Sony est le premier fabricant à proposer une enceinte entièrement conçue pour ce format.Comment ça fonctionne ?La RA5000 possède sept haut-parleurs : 3 haut-parleurs de 46 mm diffusent le son vers le haut, et 3 haut-parleurs médiums de 46 mm vers l'extérieur. Un caisson de basses de 70 mm vient compléter la scène sonore. Plutôt que de reproduire le morceau en stéréo, en diffusant le son à l'horizontale comme le font la plupart des systèmes hifi, l'enceinte crée une fontaine de son qui remplit la pièce à 360°. L'idée est de recréer l'impression d'assister à un concert en direct, non pas en étant devant la scène, mais au coeur du groupe. Avec un avantage : lorsque le nouvel algorithme Immersive Audio Enhancement est activé, l'enceinte va "upscaler" la spatialisation stéréo des morceaux "normaux", même pour les pistes stéréo qui ne sont pas au format 360 Reality Audio.Notre verdictLa SRS-RA5000 offre une écoute stupéfiante. Détails des voix, vibration minutieuse de chaque corde, souffle des feuilles de partition qui se tournent... Elle assure un son puissant, sans être criard, et la technologie d'upscaling à 360 degrés donne une nouvelle dimension à la musique. Avec une immersion totale. On aime beaucoup son système de calibration automatique, qui optimise la propagation du son en fonction de votre pièce. La connectivité est également un atout : compatible Wi-Fi et Bluetooth, l'enceinte prend aussi en charge Spotify Connect et Chromecast, tandis qu'Alexa et Google Assistant se disputent le contrôle vocal. De quoi faire de l'oeil aux mélomanes à la recherche d'une enceinte design qui ne fait pas l'impasse sur les dernières technologies : réduction des vibrations, structure optimisée, labellisation Hi-Res Audio, le tout avec un contrôle vocal intégré... Une pure merveille. Rafal Naczyk