Commercialisé en France et outre-Atlantique depuis plus d'un an, le "Chromecast avec Google TV" est enfin disponible en Belgique. Cette nouvelle version du célèbre dongle devient autonome. Équipée de Google TV et du Play Store, elle héberge vos applications de streaming favorites et se pilote à l'aide d'une télécommande vocale très minimaliste.

Lorsque vous achetez un nouveau téléviseur, il est généralement livré avec un système d'exploitation intégré capable de faire fonctionner Netflix et d'autres services populaires de streaming. Malheureusement, les fabricants de téléviseurs et les services de téléchargement ne sont pas très enthousiastes à l'idée de maintenir les anciens modèles à jour. Quelques années seulement après avoir dépensé une fortune pour un téléviseur, vous pouvez constater que les applications ne fonctionnent plus. C'est là qu'interviennent les lecteurs multimédias : ils vous offrent toutes les fonctionnalités que votre téléviseur devrait avoir, et ils sont souvent plus rapides et meilleurs que le menu intégré d'une Smart TV d'entrée de gamme. Grâce à une clé Chromecast, vous pouvez donc diffuser les films et séries de vos plateformes préférées sur un téléviseur standard à partir de votre smartphone.Quoi de neuf ?Si la dernière évolution de la clé Chromecast de Google peut toujours servir de simple passerelle entre votre mobile et un téléviseur, elle devient un vrai boîtier multimédia, concurrençant à ce titre la Nvidia Shield TV, le Fire Stick d'Amazon ou l'Apple TV. Pour ce faire, Google l'a dotée d'un système d'exploitation - Google TV, une évolution d'Android TV qui se pilote via une télécommande - et de stockage (8 Go au total dont 5 Go disponibles pour applis et contenus). Vendu 70 euros, le Chromecast avec Google TV est compatible 4K HDR (High Dynamic Range). Très simple à installer et à configurer, il transfigure les vieilles TV dénuées de fonctions connectées. Avec un petit plus : vous pouvez désigner vos services de streaming favoris, qui seront dès lors installés et présentés sur la page d'accueil.Pourquoi sortir une nouvelle version ?Le Chromecast de Google est très populaire depuis plusieurs années déjà. Toutefois, son utilisation, dénudée de télécommande, nécessite de démarrer du contenu à partir d'un appareil tiers comme une tablette ou un smartphone. Cette approche qui se voulait simpliste au départ est désormais désuète en comparaison avec la compétition. Le Fire Stick d'Amazon, par exemple, propose une interface graphique permettant d'installer des applications et des jeux ainsi qu'une télécommande pour une fraction du prix de l'Apple TV. C'est dans cette optique que le Chromecast avec Google TV vient jouer directement dans les plates-bandes d'Amazon en proposant un produit avec une charmante interface et une petite télécommande vocale.Une expérience plus complèteLa configuration du Chromecast avec Google TV se fait aisément via l'application Google Home. D'entrée de jeu, Google TV donne accès aux principaux services de vidéo (Netflix, Disney+, YouTube...) et aux fournisseurs de musique (Spotify, Deezer, Tidal, Apple, etc.). Vous pouvez télécharger de nombreuses autres applis (Amazon Prime) directement sur la clé. L'interface est belle, mais très chargée, car elle combine le contenu de tous les services auxquels vous êtes abonnés, mais la navigation est simplifiée grâce à la télécommande. Très pratique, elle vous permet de vous passer complètement de votre smartphone pour naviguer dans l'interface, ce qui était impossible avec les anciennes versions. En mode vocal, l'assistant Google est toujours aussi efficace, et sur le téléviseur, les réponses s'affichent très rapidement. Notre verdictAvec le succès des Smart TV, le dongle de Google aurait pu devenir obsolète et disparaître des radars. Mais pour celles et ceux qui ne disposent pas d'une télé connectée récente, le boîtier Chromecast avec Google TV est une sinécure et un moyen abordable de transformer votre ancienne télévision en une Smart TV dernier cri. Si vous avez essayé les versions précédentes du Chromecast, vous apprécierez son nouveau système de contrôle, Google TV, que vous pouvez contrôler avec la télécommande vocale incluse. On aurait toutefois aimé que la télécommande intègre plus de boutons de raccourcis. Il faudra se contenter ici de Netflix et Youtube. Pas de Disney+ ou Prime donc. Enfin, ce nouveau boîtier est enfin paré pour la 4K HDR à 60 images par seconde, ce qui fait vraiment la différence. On apprécie aussi le support des nouvelles normes HDR 10 et Dolby Vision en passant par le Dolby Digital et le HDR10+. La seule chose qui manque à cette clé, c'est une option facile pour lire vos propres vidéos à partir d'un disque dur externe.