L'Agence wallonne du Numérique (AdN) a présenté vendredi son baromètre annuel de mesure des niveaux d'équipement et d'usage numériques des Wallons. Globalement, les résultats sont en progression; la pandémie ayant été un moteur d'accélération. La fracture numérique reste cependant importante, même si l'on constate que l'écart femmes/hommes en la matière tend à se résorber.

A l'issue de l'année 2020, 96% des ménages wallons disposaient d'au moins un terminal numérique (smartphone, ordinateur portable, tablette, ...). La proportion de ménages n'ayant aucun accès au numérique a été divisée par deux par rapport au baromètre portant sur l'année 2019.

La pandémie de covid-19 a été un moteur d'accélération en la matière et 18% des ménages disent avoir dû s'équiper pour y faire face, notamment pour les études des enfants (dans 57% des cas) et pour le télétravail (42%).

Cependant, pour 10% des ménages actifs avec enfants, l'équipement à disposition reste insuffisant pour combler tous les besoins.

En outre, sur les 94% des ménages dont le domicile est connecté à internet, 12% jugent cette connexion trop faible, 31% la trouvent moyenne, pour seulement 57% de satisfaits.

Les compétences numériques sont à la peine, et ont peu augmenté sur un an. Une progression surtout marquée chez les femmes, qui résorbent dès lors quelque peu leur retard. 35% (+11 points de pourcentage) des Wallons souhaiteraient d'ailleurs pouvoir se former pour améliorer leur maîtrise du numérique.

A l'issue de l'année 2020, 96% des ménages wallons disposaient d'au moins un terminal numérique (smartphone, ordinateur portable, tablette, ...). La proportion de ménages n'ayant aucun accès au numérique a été divisée par deux par rapport au baromètre portant sur l'année 2019. La pandémie de covid-19 a été un moteur d'accélération en la matière et 18% des ménages disent avoir dû s'équiper pour y faire face, notamment pour les études des enfants (dans 57% des cas) et pour le télétravail (42%). Cependant, pour 10% des ménages actifs avec enfants, l'équipement à disposition reste insuffisant pour combler tous les besoins. En outre, sur les 94% des ménages dont le domicile est connecté à internet, 12% jugent cette connexion trop faible, 31% la trouvent moyenne, pour seulement 57% de satisfaits. Les compétences numériques sont à la peine, et ont peu augmenté sur un an. Une progression surtout marquée chez les femmes, qui résorbent dès lors quelque peu leur retard. 35% (+11 points de pourcentage) des Wallons souhaiteraient d'ailleurs pouvoir se former pour améliorer leur maîtrise du numérique.