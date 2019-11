A l'instar de Netflix, plusieurs acteurs de l'industrie des loisirs inaugurent leur propre plateforme de vidéos à la demande.

Il y a quelques années à peine, " la télé de papa " régnait en maîtresse absolue sur le monde des loisirs et des soirées en famille. Depuis l'émergence des plateformes numériques, l'offre de contenus audiovisuels s'est considérablement fragmentée et leur consommation a partiellement migré sur des écrans que l'on peut mettre en poche. Tout puissant, le géant américain Netflix en a fait son core business depuis 2007 avec un catalogue de films et de séries à la demande qui séduit aujourd'hui 158 millions d'abonnés dans le monde et menace de plus en plus le modèle économique de la télévision classique.

...