La demande pour l'iPhone 13 est en baisse et Apple a donc besoin de moins de pièces de la part de ses fournisseurs, rapporte l'agence de presse financière Bloomberg jeudi.

La marque à la pomme avait précédemment été contrainte de diminuer la production de l'iPad afin de disposer de plus de pièces pour la production de l'iPhone 13. L'entreprise a en effet été durement touchée par la pénurie mondiale de puces plus tôt cette année.

Bloomberg rapporte, sur la base de sources anonymes, qu'Apple est aux prises avec une demande décevante pour l'iPhone 13, sorti en septembre. La société a déjà revu à la baisse la production de l'appareil de 10 millions d'unités cette année en raison du manque de pièces. Il est dès lors possible que les 90 millions de téléphones restants ne doivent pas tous être fabriqués cette année.

