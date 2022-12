La Belgique (16e) a perdu quatre places au niveau européen en ce qui concerne les performances clés de l'économie et de la société numériques, relève vendredi le SPF Economie sur base de l'indice de l'économie et de la société numériques (DESI). La Belgique est particulièrement à la traîne en matière de 5G, de prix du haut débit et de déploiement de la fibre optique.

Le DESI est un indice composite développé par la Commission européenne qui mesure et compare les performances des États membres dans des domaines clés de l'économie et de la société numériques.

Si la Belgique peut se targuer d'un taux d'accès des ménages à internet de plus de 92% et une couverture de la population par le haut débit rapide de 99%, elle se trouve dans les tréfonds du classement pour des aspects liés à la connectivité comme la 5G (25e sur 27), le prix du haut débit (dernier), le déploiement de la fibre optique (dernier) et la pénétration des connexions fixes d'au moins 1 Gbps (17e sur 27), relève le SPF Economie.

Le tableau est nettement plus favorable en ce qui concerne l'utilisation et l'intégration des technologies numériques dans les entreprises belges, constate-t-on.

Près de neuf entreprises sur 10 (89%) disposent d'une connexion à large bande d'au moins 100 Gbps, ce qui leur permet notamment de commercer en ligne.

Près d'un tiers (30%) des PME belges vendent en ligne (contre 18% en moyenne européenne). L'e-commerce représente 28,2% du chiffre d'affaires des entreprises (essentiellement dans le cadre de transactions entre entreprises ou entre entreprises et autorités publiques) contre 19,8% en moyenne en Europe.

Les entreprises belges sont enfin particulièrement actives dans les formations aux technologies de l'information et de la communication proposées à leurs employés (2e sur 27), l'utilisation de services cloud (9e sur 27) l'utilisation du Big Data (4e sur 27), l'utilisation des médias sociaux (4e sur 27), le nombre de télétravailleurs (6e sur 27) ou encore l'utilisation de l'intelligence artificielle (8e sur 27), souligne le SPF.

