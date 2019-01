L'inquiétant phénomène des "deepfake", ces fausses vidéos ultra-réalistes, la nouvelle grande menace pour la démocratie ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce phénomène relativement neuf et ô combien inquiétant : celui des "deepfake". Vous avez peut-être également vu cette vidéo publiée sur le site BuzzFeed dans laquelle on peut voir l'ancien président américain Barack Obama insulter ouvertement son successeur à la Maison-Blanche, Donald Trump : "Trump n'est qu'une sombre merde. Vous voyez, je ne dirais jamais ça dans un discours public, mais quelqu'un d'autre oui, comme Jordan Peele". Cette vidéo, diffusée en avril 2018, est en fait un fake réalisé par l'acteur et humoriste américain Jordan Peele, qui parvient à faire dire n'importe quoi à l'ancien président américain grâce à une technique sophistiquée basée sur l'intelligence artificielle. Cette vidéo avait justement pour but de mettre en garde contre les dangers liés à cette technique malsaine.

...