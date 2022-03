Quelques mois après leur lancement nord-américain, les lunettes de soleil Ray-Ban Stories sont désormais disponibles à la vente en Belgique.

Le produit proposé par Facebook (Meta) et Ray-Ban a de quoi rendre jaloux le fabricant chinois Xiaomi tant il réussit pleinement son pari esthétique et technologique. Rien ne distingue ou presque une paire de Wayfarer classique de sa version 3.0, à peine plus lourde et plus épaisse que l'original. En étant attentif, on distingue la présence des deux capteurs logés de part et d'autre de la monture pour l'enregistrement des images. Les trois microphones qui permettent d'écouter de la musique, de passer des appels ou de contrôler vocalement l'appareil sont discrètement encapsulés dans les branches, lesquelles assurent la gestion de l'image et de l'audio par simple pression ou glissement tactile. Rechargeables en 70 minutes, les smart glasses captent jusqu'à 500 photos (5 millions de pixels) et des courtes vidéos. Et l'intimité dans tout cela? Pour ne pas vous filmer à votre insu, une diode lumineuse insérée dans la monture s'active instantanément au moment de l'enregistrement, avance Meta. Souriez, vous êtes rassurés?

329 euros Prix des lunettes de soleil connectées Ray-Ban Stories désormais commercialisées en Belgique. Disponibles également avec des verres correcteurs.

