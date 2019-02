L'arrivée de la 5G en 2021 mettrait la Belgique "à la remorque" des pays voisins

Le déploiement de la 5G en Belgique en 2021, et non déjà en 2020, mettrait la Belgique "à la remorque" des pays voisins. Cela leur donnerait un avantage économique compétitif important, prévient Rémi de Montgolfier, l'administrateur délégué d'Ericsson Belgique, interrogé en marge du salon Mobile World Congress de Barcelone. L'équipementier en télécoms d'origine suédoise appelle dès lors les mondes politique et économique à "plonger" dans cette technologie, qui est déjà une réalité aujourd'hui.