L'application "Waze du parking" désormais disponible à Bruxelles

"Des études montrent que jusqu'à 30% du trafic d'une ville est constitué d'automobilistes cherchant un endroit où garer leur véhicule", affirme le communiqué. "Polly" promet de réduire de moitié le temps passé à chercher une place de parking.

Itinéraire personnalisé et principe de probabilité

L'application utilise des informations en open source pour recenser les disponibilités en stationnement en temps réel dans les rues d'une ville. Elle prend en compte à la fois les possibilités de stationnement dans la rue et celles disponibles dans les parkings et trace un itinéraire personnalisé vers la destination du conducteur qui garantit la probabilité la plus élevée de trouver une place pour se garer.

"Si aucune place n'est disponible en surface, l'application guide les automobilistes vers des alternatives souterraines." Elle est actuellement disponible dans 65 villes, principalement en France et en Israël, notamment à Paris, Metz et Tel Aviv.

Après Bruxelles, elle entend se lancer à Anvers, Malines et Gand. D'ici 2021, l'objectif est d'être présente dans 100 villes et de compter 8,2 millions d'utilisateurs.