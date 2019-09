L'aéroport de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport - BSCA) a testé il y a une semaine des véhicules autonomes. Ceux-ci, mis en service par la société Flibco spécialisée dans le transport de personnes vers les aéroports, doivent permettre de relier les deux terminaux du BSCA.

"Dotées d'un habitacle fermé et pouvant accueillir 15 passagers, les navettes autonomes devraient permettre d'améliorer l'expérience des voyageurs. Avec une vitesse de 20 km/h, les fréquences entre les deux terminaux se verraient renforcées, rendant dès lors la mobilité plus fluide", commentent les responsables de l'aéroport.

Les véhicules, de marques Navya, ont été mis à l'essai sur le tarmac carolo les 10 et 11 septembre derniers. "Ces deux journées de test feront l'objet d'une analyse et d'une évaluation, permettant ainsi d'établir un plan d'utilisation à long terme entre les terminaux 1 et 2", souligne-t-on au BSCA.

"Alors que nous disposons actuellement de deux terminaux et que le transit a été lancé en avril dernier, nous sommes toujours en quête d'innovation et à la recherche d'une solution rapide et efficace visant à relier les terminaux 1 et 2. Le transit, avec le temps, est amené à se développer davantage, raison pour laquelle la solution autonome proposée par Flibco.com est à l'étude", commente Philippe Verdonck, CEO de Brussels South Charleroi Airport.