Le groupe suédois de jeux vidéo Embracer a annoncé lundi l'acquisition de trois studios de développement, à l'origine de jeux à succès comme "Tomb Raider" et "Deus Ex", à l'éditeur japonais Square Enix.

L'acquisition des trois studios nord-américains Crystal Dynamics, Eidos-Montreal et Square Enix Montreal, pour un total de 300 millions de dollars (285 millions d'euros) englobe 1.100 employés, a précisé Embracer dans un communiqué.

Cela inclut aussi les droits de propriété intellectuelles de plusieurs franchises à succès comme "Tomb Raider", incarnée par la célèbre archéologue Lara Croft, personnage phare dans le monde du jeux vidéo depuis ses débuts en 1996.

"On est ravis d'accueillir ces studios dans le groupe Embracer. Ce sont des licences fantastiques, des talents de créativité de classe mondiale et une réputation d'excellence démontrée à de nombreuses reprises ces dernières décennies", a annoncé Lars Wingefors, le cofondateur et directeur général d'Embracer.

L'acquisition inclut également la propriété intellectuelle de "Deus Ex", un jeu de rôle de science-fiction, et "Thief" où les joueurs, incarnant un maître voleur, doivent se faire les plus discrets possible.

La finalisation de l'acquisition est soumise à une approbation règlementaire qui est prévue entre juillet et septembre.

Embracer, auparavant connu sous le nom de THQ Nordic, est basé dans la petite ville de Karlstad dans l'ouest de la Suède.

Ce dernier, qui a été un acheteur frénétique ces dernières années, totalisera 14 000 employés et 124 studios internes de développement de jeux après la clôture de l'opération.

Dans un communiqué séparé, Square Enix à annoncé que "l'acquisition est basée sur politique d'optimisation de [sa] structure commerciale" annoncée l'an dernier.

