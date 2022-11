La situation tendue au sein de la plus grande usine d'iPhone au monde, à Zhengzhou, dans le centre de la Chine, pourrait entraîner un trou de six millions d'iPhones dans la production de cette année, indique l'agence de presse financière Bloomberg sur base de sources proches du dossier.

Ce nombre, qui est une estimation, pourrait encore varier et dépendra de la capacité du sous-traitant taïwanais d'Apple, Foxconn, à remettre les ouvriers au travail.

De violentes manifestations de centaines de travailleurs ont éclaté récemment sur le site de l'usine Foxconn, qui emploie plus de 200.000 personnes et est surnommée "iPhone city". Les travailleurs ont protesté contre le confinement, qui touche le site, mais également contre des salaires impayés.

L'usine fabrique la plupart des iPhone 14 Pro et Pro Max, les deux modèles les plus populaires de la marque à la pomme.

Ce nombre, qui est une estimation, pourrait encore varier et dépendra de la capacité du sous-traitant taïwanais d'Apple, Foxconn, à remettre les ouvriers au travail. De violentes manifestations de centaines de travailleurs ont éclaté récemment sur le site de l'usine Foxconn, qui emploie plus de 200.000 personnes et est surnommée "iPhone city". Les travailleurs ont protesté contre le confinement, qui touche le site, mais également contre des salaires impayés. L'usine fabrique la plupart des iPhone 14 Pro et Pro Max, les deux modèles les plus populaires de la marque à la pomme.