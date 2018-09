Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

Internet ou l'économie de la tension

L'économie de l'attention, celle qui permet aux plateformes ou aux applications de nous garder le plus longtemps possible dans leurs filets numériques, repose sur un principe simple. Plus nous restons connectés, plus nous générons de données - pertinentes ou pas - et plus celles-ci sont vendues aux marques comme autant de voies royales vers notre engagement pour elles.