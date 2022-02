Luxe et audio font bon ménage. Mais qu'en est-il de l'innovation ? Après les constructeurs de smartphone, c'est au tour des autres géants du tech de nous livrer leur vision de l'audio mobile.

Philips Fidelio T1 : la classe à l'état pur

Philips se donne à fond avec le premier véritable produit sans fil de sa gamme audiophile Fidelio. Avec ses lignes extrêmement simples, voire épurées, les T1 sont conçues pour le haut de gamme : ANC, Bluetooth 5.2 avec LDAC, batterie longue durée (35 heures sans ANC et 25 heures avec), capteurs de port et résistance à l'humidité IPX4. La conception acoustique bidirectionnelle associe de grands haut-parleurs dynamiques et une armature équilibrée de 10mm. À l'écoute, nous retrouvons des caractéristiques typiques de Fidelio, comme la grande qualité des timbres, le léger grain dans l'écoute, ainsi que son caractère légèrement tranchant. Philips a exploité la formule des célèbres casques X3 et L1, mais l'a clairement affinée avec une linéarité impressionnante des basses jusqu'à l'entame des aigus. Cela se traduit par un registre médium exemplaire, particulièrement riche et naturel. Un son Fidelio, envoûtant et bien à lui. L'ensemble est très luxueux avec une finition en cuir Muirhead sur le boîtier de recharge et du métal brossé. Les yeux tournés vers le futur sans renier son héritage, Philips signe ici l'une des meilleures paires d'écouteurs hi-fi du marché.Prix : 300 EUR.B&O Beoplay EQ : un son riche et élégant Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les écouteurs Beoplay EQ marquent les débuts de Bang & Olufsen dans l'annulation active du bruit adaptatif. Ces écouteurs sont dotés de 6 microphones intégrés, dont quatre dédiés à l'ANC et deux à la prise d'appels. Les spécifications techniques sont aussi haut de gamme, avec l'aptX adaptatif, le Bluetooth 5.2 et un boîtier de charge sans fil Qi en aluminium très élégant. Les Beoplay EQ offrent 20 heures d'autonomie avec l'étui de chargement, ou 6,5 heures avec la fonction ANC activée. Une option de charge rapide permet de bénéficier de deux heures de lecture en 20 minutes à peine. Les écouteurs Beoplay EQ sont conçus pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, les voyages, les affaires et les loisirs. Côté design, la tonalité froide de l'aluminium contraste avec des matériaux doux aux teintes plus chaudes. La station de charge est anodisée pour une durabilité accrue en déplacement. Disponibles en noir ou en or, ces objets de luxe s'affichent aussi dans des teintes Nordic Ice de saison.Prix : 299 EUR.Nura NuraTrue : les plus customisablesTout comme les empreintes digitales, chacun a une audition différente. Pourtant, la plupart des écouteurs, même les plus chers, nous traitent tous de la même manière. La start-up australienne Nura adopte une autre approche : elle promet un son parfaitement adapté à vos conduits auditifs. Grâce à un système de calibrage acoustique qui vous fait passer une série de tests, vous pouvez créer votre profil auditif et personnaliser les commandes tactiles. Le résultat est une performance audio immersive qui met en lumière les détails de votre musique, ainsi qu'une large scène sonore qui permet à chaque instrument et voix de se démarquer. Ajoutez à cela un système de suppression des bruits très efficace, un mode social permettant d'intégrer le son ambiant, une recharge rapide, la prise en charge de l'audio haute résolution et une autonomie totale de 24 heures, et vous obtenez un produit assez unique sur le marché.Prix : 229 EUR.Sony LinkBuds : un design unique en forme d'anneauAvec ses écouteurs LinkBuds, Sony veut faire bouger les lignes. Le fabricant japonais propose ici non seulement des écouteurs qui ne sont pas intra-auriculaires, mais des écouteurs... troués. L'intérêt de ce format ? La légèreté et le confort, ainsi qu'un son ouvert et aéré, à défaut d'être isolé. Car contrairement à la plupart des écouteurs sortis cet hiver, les LinkBuds ne sont pas dotés de réduction active du bruit. Le trou au milieu de l'écouteur laisse volontairement passer les bruits ambiants. Sony affirme que le concept a été inspiré par les adolescents qui ne portent souvent qu'une seule oreillette lorsqu'ils sortent avec leurs amis. Les LinkBuds jouent donc l'atout sécurité. Ils disposent d'un mode de contrôle dynamique du volume, accessible depuis l'appli, qui ajuste automatiquement le volume en fonction de ce qui se passe autour de vous. Autre astuce : plutôt que de proposer des commandes tactiles, les écouteurs sont dotés de capteurs de vibration qui vont comprendre vos gestes. Vous pouvez lire et mettre en pause la musique en vous tapotant la joue, plutôt que la surface des écouteurs. Audacieux et confortables, les LinkBuds regorgent de bonnes idées, mais sont en retrait sur la qualité audio. Le son n'est pas aussi riche que sur les AirPods, vendus au même prix. Reste leur design : unique et séduisant.Prix : 199 EUR.Jabra Elite 7 Active : pour un usage sportif intenseDiscrètement, Jabra est devenu un leader du marché des écouteurs sans fil et les Elite 7 Active sont le joyau de sa couronne. À l'instar des autres écouteurs testés ici, rien dans leur look ne laisse présager qu'il s'agit d'écouteurs de sport. Le son est excellent, en fait, avec une signature sonore puissante et excitante qui est parfaite pour la musique d'entraînement. Le secret des Elite 7 Active : un revêtement qui les aide à "coller" à l'intérieur de votre oreille lorsque vous courez ou faites de l'exercice. Autres atouts : une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP57, une autonomie totale de 30 heures, un ANC efficace, une bonne transparence active et un Bluetooth 5.2 Multipoint pour une commutation fluide entre deux appareils connectés simultanément. Jabra met aussi à disposition l'application Sound+ qui ajoute un excellent égaliseur graphique pour affiner l'audio à votre goût. Si vous êtes du genre actif, ce sont les seuls écouteurs dont vous aurez besoin. Prix : 179 EUR.Sennheiser CX Plus True Wireless : le meilleur rapport qualité/prixSuffisamment compacts pour se glisser dans la poche, les écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless sont équipés du transducteur TrueResponse. Un système acoustique qui place la barre très haut en matière de technologie audiophile. Que vous soyez un usager des transports à la recherche d'une fonction de suppression active du bruit (ANC), un accro de fitness à la recherche d'un produit résistant à la sueur et doté d'une acoustique solide, les CX Plus True Wireless Earbuds constituent une paire d'écouteurs sans fil à un prix juste. En termes de fonctionnalité, les CX Plus True Wireless sont très compétitifs : compatibilité avec le codec aptX Adaptive, Bluetooth 5.2, contrôles tactiles, autonomie totale de 24 heures... Que demander de plus ? Un mode transparent et un EQ parmi les plus personnalisables du marché. En ce qui concerne le son, on obtient exactement ce que l'on attend de Sennheiser : un son stéréo haute-fidélité, avec des mediums clairs, des basses profondes et bien assortie aux aigus. Prix : 149 EUR.